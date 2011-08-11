Україна готова до компромісного рішення в рамках співпраці з РФ - Янукович

Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співробітництва з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в Сочі перед початком двосторонньої зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми позитивно ставимося до тієї величезної роботи, яку ви проводите в інтеграційних процесах, і ми готові подивитися і визначити формат участі України. Я думаю, що ми сьогодні про все це поговоримо», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що Україна готова шукати і знаходити компромісні рішення в рамках співробітництва з Росією. «Думаю, сьогодні ми з вами даремно не втратимо час», - зазначив Президент України.

У свою чергу Президент РФ Д. МЕДВЕДЄВ на початку зустрічі з В. ЯНУКОВИЧЕМ зазначив, що порядок денний двосторонньої зустрічі дуже насичений. Зокрема, за словами Президента Росії, під час двосторонньої зустрічі будуть обговорюватися питання міждержавного торгового обороту, міграційних процесів, а також вирішення питання про державний кордон, питання регіональної співпраці.

Також Д. МЕДВЕДЄВ зазначив, що розглядатиметься і газове питання.