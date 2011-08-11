Янукович підкреслює, що не буде втручатися в роботу українських судів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що не буде втручатися в діяльність будь-яких українських судів.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В. ЯНУКОВИЧ написав у листі-відповіді Президенту Чеської Республіки Вацлаву КЛАУСУ.

«Судова система України є незалежною і неупередженою у своїй діяльності, керується виключно Конституцією та законами України. Я не можу, і не буду втручатися в роботу українських судів. Якщо я це зроблю, проблеми будуть більш значущими. Політичне і будь-яке інше втручання в діяльність суду вважаю неприпустимим», - йдеться в листі глави Української держави.

Як зазначає прес-служба, раніше Президент Чеської Республіки направив лист, в якому підкреслив, що в нього немає причин не довіряти українській юстиції і брати під сумнів незалежність суду. Разом з тим В. КЛАУС хотів переконатися, що у разі екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не йдеться про політичний процес, і що в його ході не будуть вирішуватися особисті та політичні розбіжності.

У свою чергу, Президент України В. ЯНУКОВИЧ запевнив, що жоден з нинішніх судових процесів в Україні не є політично вмотивованим: «Жоден з нинішніх судових процесів за участю колишніх державних службовців не є і не може бути політично вмотивованим. Як гарант Конституції України я відповідаю за це особисто. І я переконаний: для кожного громадянина України сьогодні важливо те, що всі громадяни рівні перед законом, а суд, як незалежна гілка влади, може винести справедливий вирок».

Глава Української держави повідомив, що в Україні розпочато системні реформи в усіх сферах, в тому числі й у системі кримінальної юстиції.

«Безперечно, система кримінальної юстиції, що залишилася в країні з радянських часів, потребує реформування. Саме тому ми почали її реформу, реформу судоустрою Україні для створення сучасної прозорої системи верховенства права. Я сподіваюся, що країни та організації, які висловили стурбованість, допоможуть нам реалізувати необхідні реформи», - йдеться в листі.

В. ЯНУКОВИЧ запевнив, що Україна обрала незворотній шлях на утвердження європейських принципів. «Хочу запевнити Вас, що моя діяльність як Президента України, діяльність виконавчої влади нашої держави спрямовані на утвердження в Україні норм і принципів, якими керується європейське співтовариство: верховенство права, захист прав і свобод людини, розвиток демократії», - зазначає Президент України.