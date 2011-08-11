ДПСУ погодила з учасниками аптечного ринку зниження цін на медтовари

Державна податкова служба України (ДПСУ) провела нараду з учасниками аптечного ринку, підсумком якої стало рішення про зниження цін на соціально важливі медичні товари на 10%, порівняно з тими, які діяли на 1 серпня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Він нагадав, що з 1 серпня вступила в дію постанова Кабінету Міністрів № 785, яка передбачає оподаткування ПДВ ряду товарів медичного призначення. «Це спровокувало неадекватне зростання цін і дестабілізувало в цілому ситуацію на ринку соціально значущих товарів - підгузників, контрацептивів і т.д.» - говорить він.

«У ході діалогу (з учасниками аптечного ринку - УНІАН) ми домовилися не тільки про стабілізацію цін на медичні товари, а і про зниження цін як мінімум на 10% від рівня на 1 серпня п.р. Про зниження цін заявили представники майже всіх областей України», - зазначив О. КЛИМЕНКО.

Також він повідомив, що на сьогодні ДПСУ до жовтня має намір моніторити ціни на ці товари. Під час моніторингу вже були виявлені випадки завищення цін деякими установами. «Це використання у схемах постачань фіктивних підприємств. Саме у них залишається основна частка прибутку і відбувається стрибок цін... » - каже О. КЛИМЕНКО. За його словами, ліквідація таких схем дасть можливість знизити ціни на медичні товари навіть в порівнянні з тими, які діяли на 1 серпня.

Крім того, заступник голови ДПСУ повідомив, що на сьогодні споживачі можуть купувати товари медичного призначення вже за зниженими цінами. «Сьогодні мережа аптек, мережа яких налічує від 100 до 400 аптек, з ними з усіма є сьогодні розуміння. І населення сьогодні може придбати соціально значущі товари за тими цінами, які були до 1 числа, а в ряді, і це сьогодні буде далі поширюватися, по всій території буде йти... зниження до 10%. Там, де буде продовжуватися спекулятивне ціноутворення, податкова служба буде реагувати найжорсткішим чином в рамках чинного законодавства», - сказав О. КЛИМЕНКО.

За даними ДПСУ, на сьогодні в Україні зареєстровано понад 3 тис. суб'єктів господарювання і 23 тис. аптечних торгових об'єктів, які працюють в аптечному бізнесі. За 7 місяців 2011 року вони сплатили до зведеного бюджету 138 млн грн податків.

Довідка УНІАН. З 1 серпня 2011 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 785 від 9 червня 2011 року «Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість».