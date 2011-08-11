Медведєв: Росії й Україні необхідно остаточно вирішити питання про кордон між двома країнами
16:01, 11 серпня 2011Різне
0
Росії й Україні необхідно остаточно вирішити питання про кордон між двома країнами.
Як повідомляє РБК, таку заяву зробив сьогодні в Сочі Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ під час бесіди з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
"Нам потрібно думати і про остаточне розв’язання питання щодо державного кордону. У нас багато тем для розмови. Тому я вважаю, що розмова має бути відвертою, прямою, дружньою, як вона у нас завжди й виходила", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter