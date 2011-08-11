ФПУ стурбована одностороннім переговорним процесом щодо проекту Трудового кодексу

Федерація профспілок України (ФПУ) надіслала лист на ім`я віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, в якому висловлює стурбованість щодо проведення Мінсоцполітики одностороннього, без залучення профспілок і громадськості, тривалого переговорного процесу навколо проекту Трудового кодексу (законопроект №1108).

Про це УНІАН повідомили у ФПУ.

Переговори міністерством ведуться з представниками зовнішніх установ (таких як Світовий банк, Американська торгова палата в Україні). Що ж до «внутрішніх» представників, то наради відбуваються лише з бізнес-структурами, відзначають у ФПУ.

У листі ФПУ нагадує, що починаючи з 2001 року, за підтримки Міжнародної організації праці шляхом реалізації проекту технічної співпраці "Україна: сприяння реалізації основних принципів і прав у світі праці", уряд почав роботу з підготовки реформування трудового законодавства. З початку процесу залучалися фахівці, представники профспілок, роботодавці, вчені провідних наукових центрів України, міжнародні експерти з трудового права.

ФПУ наполягає на тому, щоб невідкладно повернутися до обговорення проекту Трудового кодексу на принципах рівноправ`я всіх сторін, відкритості та гласності, конструктивності та взаємодії, обов`язковості розгляду пропозицій всіх сторін, пріоритету узгоджувальних процедур, обов`язковості дотримання досягнутих домовленостей тощо.