Анонс на 12 серпня

* Прес-конференція на тему: «Чому українські трудові мігранти не хочуть повертатися додому?». Учасники: Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова; Елла Лібанова, академік-секретар відділення економіки НАНУ, директор Інституту демографії і соціальних досліджень.

* Прес-конференція на тему: "Паніка на ринках: коли чекати другу хвилю кризи". Учасники: Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру; Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX Club в Україні; Іван Панін, заступник директора аналітичного департаменту, Інвестиційна група "Сократ".

* Прес-конференція на тему: «Якість доріг у столиці України». В роботі візьме участь Георгій Глінський, генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор».

* Голова КМДА Олександр Попов урочисто відкриє новий житловий будинок, в якому 56 сімей отримають квартири за програмою «70х30».

* Відбудеться пікетування Київського метрополітену з вимогою оприлюднення правдивих даних про доходи метрополітену від розміщення реклами і з вимогою обґрунтувати ціну проїзду в метрополітені в розмірі двох гривень. Організатор - "Молодіжний Рух Києва".

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