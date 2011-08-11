У судовому розгляді справи Тимошенко оголошено перерву до 15 серпня

У судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 9.30 15 серпня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у суді суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ. Залишаючи залу судового засідання, Ю.ТИМОШЕНКО вже традиційно звернулася до присутніх зі словами: «Слава Україні!». Присутні відповіли їй: «Героям слава!»

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