Курс НБУ на 12.08.11

Офіційний курс НБУ на 12.08.11100 USD США - 797.1000 (на 11 серпня - 797.0800)100 EUR - 1127.3385 (на 11 серпня - 1145.1648)10 RUR - 2.7097 (на 11 серпня - 2.7198)Облікові курси банківських металів на 12.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142362.06 (на 11 серпня-139787.91)961XAG10Срібло-3123.04 (на 11 серпня-3053.61)962XPT10Платина-141963.51 (на 11 серпня-140046.96)964XPD10Паладій-58666.56 (на 11 серпня-59541.88)

Офіційний курс НБУ на 12.08.11 100 USD США - 797.1000 (на 11 серпня - 797.0800) 100 EUR - 1127.3385 (на 11 серпня - 1145.1648) 10 RUR - 2.7097 (на 11 серпня - 2.7198) Облікові курси банківських металів на 12.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 142362.06 (на 11 серпня - 139787.91) 961 XAG 10 Срібло - 3123.04 (на 11 серпня - 3053.61) 962 XPT 10 Платина - 141963.51 (на 11 серпня - 140046.96) 964 XPD 10 Паладій - 58666.56 (на 11 серпня - 59541.88)

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