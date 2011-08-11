Головне на 11 серпня

Фінанси

Янукович доручив знизити вплив негативної кон`юнктури зовнішніх ринків на Україну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення про забезпечення стабільності фінансової системи держави і мінімізації впливу на вітчизняну економіку негативних тенденцій на міжнародних і фінансових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні, 11 серпня, на брифінгу журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабміні Ірина АКІМОВА.

Зокрема, за її словами, Президент доручив головам уряду і Нацбанку оцінити ситуацію на світових і українському фінансових ринках, забезпечити проведення постійного моніторингу цієї ситуації.

Президент також доручив уряду і НБУ підготувати низку заходів щодо зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках, серед яких зменшення доларизації української економіки, заміщення імпортних товарів товарами вітчизняного виробництва, підвищення привабливості безготівкових розрахунків.

НБУ також доручено вивчити питання з приводу збільшення кредитних операцій комерційних банків із підприємствами реального сектора.

І.АКІМОВА також відзначила, що голові НБУ доручено розробити комплекс заходів для недопущення будь-яких зловживань на валютних ринках України.

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку також доручено вивчити правову базу на предмет зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, світові фондові ринки минулого тижня різко просіли через побоювання інвесторів про можливу другу хвилю кризи, викликану можливими проблемами з обслуговуванням боргів у США і в Європі.

У суботу рейтингове агентство Standarts&Poors вперше за всю історію США знизило інвестиційний рейтинг країни з AAA+ до AА+ з негативним прогнозом, що означає можливість подальшого його зниження в найближчі 12–18 місяців.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації у світі уряд України має бути готовий до виникнення нової хвилі економічної кризи.

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Зростання ВВП України на кінець 2011 року становитиме 4,7-4,8% - Акімова

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на кінець 2011 року становитиме 4,7-4,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента в Кабінеті Міністрів України Ірина АКІМОВА.

За її словами, «йдеться про реалістичний, не надто оптимістичний прогноз».

І.АКІМОВА відзначила, що до кінця другого півріччя 2011 року, в 2012 році, на економіку України також можуть справити позитивний вплив ті дії з дерегулювання української економіки, що їх було вжито урядом у першому півріччі поточного року.

І.АКІМОВА також відзначила, що ситуація з «Нафтогазом України» буде вирішальним чинником для визначення розміру бюджетного дефіциту. За її словами, сьогодні ведеться активна робота з підвищення ефективності роботи «Нафтогазу», який має сьогодні значну частку в бюджетному дефіциті.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Також зазначається, що зростання ВВП в II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

У Державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

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Україна і МВФ досягли консенсусу в питанні дохідної частини бюджету на 2012 р.

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли консенсусу щодо розміру дохідної частини державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента в Кабінеті міністрів України Ірина АКІМОВА.

За її словами, зараз сторони ведуть консультації щодо витратної частини бюджету наступного року.

Відповідаючи на питання журналіста, чи планує український уряд виконувати вимоги МВФ про підвищення цін на газ для населення, І.АКІМОВА відзначила, що питання ціни на газ тісно пов`язане з питанням реструктуризації «Нафтогазу України» і забезпечення його фінансової стабільності.

До того ж, за її словами, питання ціни на газ також залежить від тієї ціни, яка буде на газ для України.

Важливим чинником, від якого залежить ціна на газ, за її словами, є фінансовий стан НАК «Нафтогаз України», який визначає можливість чи неможливість покриття тієї різниці ціни на газ між ціною на газ для України в цілому і населення країни.

І.АКІМОВА також повідомила, що сьогодні між представниками української сторони і МВФ продовжуються консультації щодо результатів голосування за пенсійну реформу, яке нещодавно відбулося у Верховній Раді.

В цілому, за оцінкою І.АКІМОВОЇ, сторонам знадобиться ще близько місяця на узгодження своїх позицій з вищезгаданих питань, після чого починається наступний раунд переговорів.

Як повідомляв УНІАН, раніше І.АКІМОВА заявляла, що Україна до початку вересня цього року зможе досягти компромісу з Міжнародним валютним фондом для продовження фінансування.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог.

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ЄБРР придбав 15% акцій «УкрСиббанку»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбав у «BNP Paribas» 15% акцій «УкрСиббанку» (м. Харків).

Про це йдеться в повідомленні українського банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Частка «BNP Paribas» в «УкрСиббанку» скоротилася з 100% до 85%.

В кінці 2010 року ЄБРР заявив про свій намір придбати 15% акцій «УкрСиббанку» за 82 млн. дол. (близько 653 млн. грн.).

На сьогоднішній день статутний капітал української кредитно-фінансової установи становить 7,512 млрд. грн., а номінальна вартість 15% акцій, відповідно, - 1,127 млрд. грн. Таким чином, ЄБРР придбав акції «УкрСиббанку» за ціною майже на 42% нижче їх номінальної вартості.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 46,286 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 34,787 млрд. грн., зобов`язання - 41,816 млрд. грн., статутний капітал - 7,512 млрд. грн., власний капітал - 4,469 млрд. грн.

"УкрСиббанк" в I півріччі 2011 року отримав збиток 558,965 млн. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє 85% акцій «УкрСиббанку», ЄБРР - 15%.

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Грошова маса у липні зросла на 0,7%, до 657,3 млрд грн, монетарна база - на 3,4%, до 235,8 млрд грн

В Україні грошова маса у липні 2011 року збільшилася на 0,7% (з початку року - на 9,9%) - до 657,3 млрд грн, монетарна база - на 3,4% (з початку року - на 4 , 5%) - до 235,8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у липні скоротився на 0,5%, з початку року збільшився на 10,9%, - до 459,2 млрд грн. У т.ч. депозити юридичних осіб скоротилися на 3,8% (з початку року зросли на 10,5%) - до 157 млрд грн, депозити фізичних осіб збільшилися на 1,4% (з початку року - на 11,2%) - до 302,2 млрд грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у липні виріс на 0,6% (з початку року - на 6,3%) - до 769,6 млрд грн. У т.ч. обсяг залишків за кредитами юридичним особам виріс на 0,8% (з початку року - на 9,0%) - до 566,3 млрд грн, за кредитами фізичним особам - на 0,2% (з початку року зменшився на 0 , 5%) і склав 203,3 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в липні збільшився на 3,4% (з початку року - на 6%) - до 194 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків у липні зменшився на 2,5% (з початку року - на 10,8%) - до 14,9 млрд грн. Норматив обов`язкових резервів становив 13,6 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 10,5 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в липні виріс на 4,9% (з початку року збільшився майже у 3 рази) - до 8,2 млрд грн.

У липні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 15,7 млрд грн., з початку року - 143,3 млрд грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у липні склав 0,4 млрд грн (з початку року - 2,2 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2010 році збільшилася на 22,8% - до 598,4 млрд грн, монетарна база - на 15,8%, до 225,7 млрд грн.

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ПЕК

Янукович поїхав до резиденції Президента РФ у Сочі. Головне питання переговорів - газ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що в ході його зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ вдасться знайти компроміс з питання ціни на російський газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв`ю українським журналістам перед зустріччю з Д. МЕДВЕДЄВИМ, яка пройде сьогодні у Сочі.

«Ми в обов`язковому порядку будемо обговорювати це питання. Я вважаю, в наших інтересах України та Російської Федерації знайти рішення компромісне і ми будемо цього прагнути», - сказав В. ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на питання журналістів про можливість оскарження ціни на російський газ для України і розірвання контракту про постачання газу між «Нафтогазом Україна» і РАО «Газпром» у зв`язку з судовим розглядом щодо колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В. ЯНУКОВИЧ під час візиту до Сочі ознайомився з ходом будівництва олімпійських об`єктів в Сочі, і в даний час відправився в резиденцію Президента РФ «Бочаров Ручей», де пройде його зустріч з Д. МЕДВЕДЄВИМ.

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«Нафтогаз» залучив в «Укрексімбанку» кредитну лінію на 625 млн грн

НАК «Нафтогаз України» за результатами проведення процедури закупівлі в одного учасника уклав договір з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк» («Укрексімбанк») на надання кредитної лінії на загальну суму 625 млн грн.

Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит залучений на період 2011-2012 рр..

Вартість послуг банку в рамках договору складе 120,675 млн грн.

Дата укладення кредитного договору - 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня НАК «Нафтогаз України» заявила, що планує залучити в «Укрексімбанку» кредит у розмірі 625 млн грн для фінансування закупівлі природного газу для закачування до підземних сховищ.

Нагадаємо, станом на 18 липня «Нафтогаз України» накопичила у підземних сховищах 16,9 млрд куб. м природного газу. З початку періоду закачування (15 квітня ц.р.) компанія закачала до ПСГ близько 7 млрд куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. Ціна на газ, що купується НАК «Нафтогаз України» у ВАТ «Газпром» (РФ), встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому - 296 дол. за тис. куб. м, у третьому - 354 дол. за тис. куб. м.

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Оголошено конкурс з передачі в концесію «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вуглевидобувних об`єднань «Ровенькиантрцит» і «Свердловантрацит» (обидва - Луганська область).

Відповідні оголошення опубліковані в газетах «Урядовий кур`єр» і «Голос України» за 11 серпня.

Згідно з повідомленням, активи підприємств пропонується передати в концесію на 49 років.

Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 60 днів з моменту публікації оголошення. Результати конкурсу будуть оголошені протягом 45 днів з моменту проведення конкурсу.

Згідно з повідомленням, вартість ЦМК «Ровенькиантрацит» за підсумками незалежної оцінки склала 2 млрд 447 млн 376,341 тис. грн, в т.ч. вартість основних фондів - 2 млрд 160 млн 376,341 тис. грн. Кредиторська заборгованість об`єднання на початок травня становила 2 млрд 921,563 млн грн.

Вартість ЦМК «Свердловантрацит» за підсумками незалежної оцінки склала 1 млрд 739 млн 536,327 тис. грн., в т.ч. основних фондів - 1 млрд 652 млн 332,962 тис. грн. Кредиторська заборгованість об`єднання на початок травня становила 1 млрд 220,480 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Кабмін дозволив передачу в концесію цілісного майнового комплексу ДП «Ровенькиантрацит». Відповідний конкурс планує провести Фонд державного майна.

Нагадаємо, свій інтерес до участі у концесійному конкурсі щодо «Ровенькиантрацита» і «Свердловантрацита» неодноразово висловлював найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, який є енергетичним напрямом групи СКМ Ріната Ахметова.

Довідка УНІАН. «Ровенькиантрацит» - найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене у 1980 році. В об`єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Вахрушева, ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушівська», «Комендантська» і «Ровеньківська». У липні 2010 року «Ровенькиантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти у держпідприємство 294 млн грн.

У 2010 році «Ровенькиантрацит» збільшив видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн тонн, - до 6,034 млн тонн.

ДП «Свердловантрацит» створено у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річний виробничою потужністю 5,25 млн тонн рядового вугілля і 3 збагачувальних фабрики.

У липні 2010 року «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти у держпідприємство близько 200 млн грн.

У 2010 році «Свердловантрацит» збільшив видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 9,59%, або на 558 тис. тонн, - до 6,034 млн тонн.

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Держгірпромнагляд у серпні вводить особливий режим контролю у вугільній промисловості

Інспектори Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки у серпні працюватимуть в особливому режимі.

Про це заявив голова Держгірпромнагляду Олександр ХОХОТВА під час наради з інспекторами Донецького і Луганського гірничих округів і керівництвом теруправлінь , повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, особливу увагу інспектори надаватимуть дотриманню пилогазового режиму, правил безпеки під час проведення вибухових робіт, дотриманню паспортів кріплення забоїв і т.п.

За даними відомства, з початку поточного року на українських шахтах смертельно травмовані 108 гірників, більшість з яких загинули під час вибухів газу і вугільного пилу.

У відомстві зазначають, що аналіз причин трагедій, які сталися на шахтах Донбаського регіону в липні-серпні 2011 р., свідчить, що в більшості випадків до аварій і загибелі людей призвели порушення вимог безпеки, недотримання технології ведення робіт.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті «Суходільска-Східна» (ПАТ «Краснодонвугілля») на горизонті 915 м стався вибух. Загинули 28 гірників, які перебували на аварійній ділянці.

Того ж дня в місті Макіївка (Донецька обл.) на шахті ім. Бажанова стався обвал надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки. В результаті аварії загинули 11 працівників шахти, ще четверо людей (3 жінки і 1 чоловік) одержали травми різного ступеня тяжкості.

4 серпня на шахті «Краснокутська» (ДП «Донбасантрацит») стався спалах метану. Постраждали 23 гірники. Один із гірників помер у лікарні 4 серпня.

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Будівництво

«Київміськбуд» у ІІ півріччі планує ввести в експлуатацію 236 тис. кв. м житла в Києві

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» в другому півріччі цього року планує ввести в експлуатацію близько 236 тис. кв. м житла в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь КОЗАЧУК під час об`їзду об`єктів компанії.

За його словами, на третій квартал ц.р. заплановано введення в експлуатацію житла загальною площею близько 81 тис. кв. м (три секції житлового будинку по Червонозоряному проспекту, 150-162, житлові будинки по вул. Коперніка, 11, Алма-Атинській, 109, будинок №11 у мікрорайоні «Осокорки-6», три секції 6-секційного будинку №4 у мікрорайоні «Позняки-2»).

При цьому в четвертому кварталі ц.р. холдинг має намір ввести в експлуатацію ще 6 житлових будинків, загальною площею близько 155 тис. кв. м в Києві (зокрема, житлові будинки №2, 6, 10 в мікрорайоні «Позняки-2»).

За словами начальника управління організації будівництва ХК «Київміськбуд» Петра ЗАБУРАННОГО, житловий будинок №6 у другому мікрорайоні масиву «Позняки» бере участь в програмі доступного житла (де 50% вартості квартири сплачує покупець, 30% - з держбюджету, 20% - з місцевого бюджету). Він додав, що в 3-секційному 25-поверховому будинку на 389 квартир близько 30 квартир проінвестовано за програмою доступного житла. Введення будинку в експлуатацію заплановане на грудень 2011 року.

П.ЗАБУРАННИЙ відзначив, що житловий будинок №4 у другому мікрорайоні масиву «Позняки» планується ввести в експлуатацію у вересні 2011 року. П`ятисекційний 25-поверховий будинок загальною площею 59,4 тис. кв. м розрахований на 670 квартир.

За даними В.КОЗАЧУКА, у першому півріччі компанія ввела в експлуатацію 5 житлових будинків загальною площею близько 66 тис. кв. м в столиці (зокрема, житловий будинок №4-б у мікрорайоні «Позняки-2», по вул. Правди, 5, по вул. 40-річчя Жовтня, 30-32).

Як повідомляв УНІАН, ХК «Київміськбуд» у 2010 році заявляла про плани в 2011 році ввести в експлуатацію 268 тис. кв. м житла в Києві, а найближчими роками - вводити в експлуатацію по 300 тис. кв. м житла на рік.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).

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До вересня відкриють під заселення два будинки для постраждалих від «Еліта-Центр»

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» до вересня ц.р. відкриє під заселення два житлових будинки – по вул. Лайоша Гавро, 1 в Оболонському районі і по просп. Маяковського, 1-3 у Деснянському районі, частину квартир в яких буде передано постраждалим від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь КОЗАЧУК під час об`їзду об`єктів компанії.

«Будинки по просп. Маяковського, 1-3 і вул. Лайоша Гавро, 1 вже введено в експлуатацію. Урочисте відкриття будинків під заселення і вручення ключів від квартир постраждалим від афери «Еліта-Центр» відбудеться орієнтовно 20 серпня. Про точну дату буде повідомлено пізніше», - сказав він.

В.КОЗАЧУК уточнив, що будинок по вул. Маяковського, 1-3 введено в експлуатацію в червні цього року. Житловий 12-25-поверховий будинок на 2 секції розрахований на 170 квартир, із яких по 68 однокімнатних і трикімнатних і 34 двокімнатних. Площа ділянки під забудову становить 0,5 га. Загальна площа квартир у будинку становить 11,9 тис. кв. м, площа нежитлових приміщень – 604,4 кв.м.

Замовником будівництва об`єкту виступає КП «Київське інвестиційне агентство», генпроектувальником – ТОВ «Фірма «Житлобудпроект», генпідрядником – ПАТ «Домобудівний комбінат №4.

При цьому роботи з будівництва житлового будинку по вул. Лайоша Гавро, 1 завершено в серпні ц.р. Двосекційний 19-23-поверховий будинок розрахований на 220 квартир, із яких 108 однокімнатних, 32 двокімнатних, 70 трикімнатних, 10 чотирикімнатних. Житлова площа будинку становить 24,3 тис. кв. м, площа нежитлових приміщень – 1,6 тис. кв.м. Площа ділянки під забудову становить 0,675 га.

Замовником будівництва об`єкту виступає КП «Київське інвестиційне агентство», генпроектувальником – Інститут «Київжитлопроект” ВАТ “Київпроект”, генпідрядником – ВАТ Трест «Київміськбуд-3».

У холдингу повідомили, що всі квартири в цих будинках продано.

Крім того, В.КОЗАЧУК підтвердив раніше озвучені холдингом плани про початок освоєння в поточному році ще шести земельних ділянок, де буде побудовано житлові будинки, частину квартир в яких буде передано постраждалим від "Еліта-Центр". Зокрема, йдеться про ділянки по вул. Драгоманова, 40 (Дарницький район), на перетині вул. Вірменській і Харківського шосе, по вул. Ревуцького, 7-в (Дарницький район) і вул. Радунській, 28-32 (Деснянський район).

Як повідомляв УНІАН, раніше ХК «Київміськбуд» планувала в другому кварталі 2011 року ввести в експлуатацію житловий будинок по вул. Лайоша Гавро, а в другому півріччі 2011 року - житловий будинок по просп. Маяковського на Троєщині.

За даними президента ХК «Київміськбуд» Михайла ГОЛИЦІ, в будинку по вул. Лайоша Гавро постраждалим інвесторам планується передати 61 квартиру, а по вул. Маяковського, 1-3 – 39 квартир.

24 травня 2011 року ХК «Київміськбуд» відкрила під заселення житловий будинок по пр. Правди, 5-б, 25% квартир в якому одержали інвестори «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» увів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – в Києві та 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).

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Промисловість

«Мотор Січ» сьогодні презентувало модернізований варіант російського вертольота Мі-8

Сьогодні у Запоріжжі на території ВАТ «Мотор Січ» у присутності прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА відбулася презентація вертольота Мі-8МСБ - модернізованої версії російського вертольота Мі-8Т.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації голова правління ВАТ «Мотор Січ» В‘ячеслав БОГУСЛАЄВ повідомив, що модернізація вертольота полягає у заміні двигуна ТВ2-117, що встановлювався на Мі-8Т, на двигун виробництва «Мотор Січ» ТВ3-117СБМІВ.

Завдяки реконструкції, даний вертоліт набув кращих технічних характеристик. Так, зокрема, погодинні витрати бензину зменшені з 620 кг/год. до 592 кг/год. Крім того, вартість модернізованого вертольота, термін експлуатації якого становить не менш як 16 років, більш ніж удвічі нижче за вартість вертольота Мі-8Т.

Як повідомив В.БОГУСЛАЄВ, у створення нового вертольота за три роки ВАТ «Мотор Січ» інвестовано понад 12 млн. грн. На сьогодні одержані замовлення на шість нових вертольотів від приватної компанії і, орієнтовно, на 20 вертольотів для потреб цивільної авіації підприємство сподівається одержати як держзамовлення.

У свою чергу, М.АЗАРОВ повідомив, що у поточному році планується розробити програму з випуску вертольотів з українськими двигунами.

«У нас потреба в Україні велика у вертольотах. Нам необхідні вертольоти і для МНС, і для Міноборони, і для будівництва і т.д. Тому прийшов час приймати таку програму. І вона буде прийнята», - підкреслив прем`єр.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, випускає авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 і ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виготовляє деталі для 95% авіаційних двигунів, що експлуатуються у Росії.

За даним Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.

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На внутрішньому ринку металопродукції спостерігається стагнація - гендиректор «Металургпрому»

Генеральний директор об`єднання металургійних підприємств Василь ХАРАХУЛАХ відзначає стагнацію внутрішнього ринку металопродукції у 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 10 серпня у Дніпропетровську на щомісячній балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

«Фактично за 6 місяців 2011 р. на внутрішньому ринку спожито близько 3,5 млн тонн вітчизняної металопродукції, що є вкрай низьким показником. За прогнозом, за поточний рік внутрішній ринок складе 7 млн тонн. Це навіть менше, ніж у минулому році», - зазначив В. ХАРАХУЛАХ.

За його словами, офіційна статистика не відображає реальні обсяги споживання української металопродукції на внутрішньому ринку.

«За статистичними даними, за січень-червень на внутрішньому ринку реалізовано близько 6 млн тонн металопродукції, експортовано - близько 9 млн тонн. При цьому, за даними Митної служби, експорт склав на 3 млн тонн більше, ніж це зазначено в статистичних даних. За статистичним обліком, все, що продано всередині України, рахується як внутрішнє споживання. У той же час українські споживачі часто купують продукцію для її подальшої реалізації на експорт», - сказав гендиректор «Металургпрому».

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Стратегічну "оборонку" в найближчі два роки приватизувати не будуть - Азаров

Стратегічні підприємства оборонної галузі у найближчі два роки приватизуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході відвідування держпідприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес».

«Стратегічні підприємства - там, де ми повинні мати стратегічну перевагу, там будемо дивитися дуже уважно. Навряд чи ми підемо в найближчий рік-два на приватизацію», - сказав М. АЗАРОВ.

Разом з цим він зазначив, що, в принципі, підприємства оборонної сфери можуть бути приватизовані, однак до приватизації треба ставитися з особливою увагою.

«Лякатися цього не треба. Важливо не повторити ті помилки, які були зроблені при приватизації в минулі роки», - підкреслив він. Прем`єр зазначив, що «в цілому приватизація з урахуванням приходу інвестицій в цю галузь - справа потрібна», досвід інших країн підтверджує розумність приватизації оборонних підприємств.

«Давайте подивимося, як працює оборонка, наприклад, у Франції та в інших країнах Європейського Союзу», - сказав М. АЗАРОВ.

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Агро

Експортний потенціал зерна України цього року становитиме 24 млн. тонн - Азаров

Експортний потенціал зерна цього року в Україні становитиме 24 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю Запорізькому обласному телебаченню.

При цьому він зазначив, що Україна, Росія і Казахстан з урахуванням їх експортного потенціалу зерна можуть зайняти чверть світового ринку.

«24 млн. тонн цього року. Разом з Росією і Казахстаном ми можемо на себе взяти майже чверть світового експорту зерна», - сказав прем`єр.

Він також відзначив, що цього року урожай зернових в Україні очікується на рівні 50 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ під час IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських відносин" заявив, що вважає за необхідне об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі й Казахстану на світовому ринку зерна.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році може становити до 23 млн. тонн.

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За кожну нову корову уряд обіцяє агропідприємствам 5 тис. грн.

Уряд має намір виплачувати аграрним підприємствам 5 тис. грн. за кожну нову корову продуктивністю понад 4,3 тис. літрів молока на рік.

Про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За наданою інформацією, уряд схвалив пропозицію Мінагропроду про виплату сільгосппідприємствам по 5 тис. грн. за кожну нову корову продуктивністю понад 4,3 тис. літрів.

На думку міністра, це буде хорошою мотивацією для збільшення поголів`я худоби і зростання обсягів виробництва молока.

Як сказав М.ПРИСЯЖНЮК, нарощування обсягів високопродуктивного молочного скотарства – головний пріоритет Мінагропроду у сфері тваринництва. «Цього року ми передбачили 500 млн. грн. на компенсації вартості будівництва або реконструкції ферм і ще 300 млн. грн. – на компенсацію відсотків за кредитами, взятими для будівництва ферм», – повідомив міністр.

Крім того, за його словами, продовжує діяти Програма з відшкодування аграріям коштів, витрачених на закупівлю у населення телиць для відгодівлі, у розмірі 7 грн. на кілограм живої ваги. «Сьогодні уряд докладає всіх зусиль, щоб стимулювати розвиток молочної галузі. Я думаю, вже з наступного року у нас є шанс поліпшити динаміку», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

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Україна має стати могутнім експортером свинини - Присяжнюк

Україна має стати могутнім експортером свинини. Про це сьогодні заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час поїздки до Дніпропетровської області, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Головне завдання в цій галузі – не лише відійти від імпортозалежності, а й стати одним із основних експортерів цього продукту», - заявив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, незабаром в Україні буде прийнята програма розвитку свинарства. «Ми маємо знайти нову схему і нові технології вирощування і виробництва свинини. Це дозволить, по-перше, нарешті, відійти від імпортозалежності, по-друге, збільшити зайнятість і доходи сільського населення», – сказав міністр.

За його словами, в основу цього проекту покладено принцип державно-приватного партнерства. «Тобто, держава повинна створити всі умови і надати підтримку, щоб селяни могли одержати в лізинг необхідне устаткування, купити поросят, корма та інше. Це перший практичний проект із залучення сільських господарств до розвитку аграрно-промислового комплексу», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними Мінагропроду, на сьогоднішній день 50% свинина виробляється саме в особистих селянських господарствах. «Сім`я, яка вирощуватиме 20 свиней в ангарах, за рік зможе заробити від 50 до 113 тис. грн. Це реальні доходи сільської сім`ї. І це важливий соціальний аспект свинарства», – відзначив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що найближчим часом відбудеться обговорення проекту за участю провідних науковців, після чого його буде направлено на розгляд уряду.

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УНІАН