Суд розглядатиме апеляцію Тимошенко в її присутності – адвокат

Адвокат екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО буде присутня на засіданні Апеляційного суду м. Києва з розгляду її позовної заяви про незаконність постанови Печерського районного суду Києва від 5 серпня про взяття її під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ повідомив 11 серпня журналістам після завершення судового засідання.

«Ю.ТИМОШЕНКО буде присутня на засіданні суду», - сказав М.СІРИЙ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО також повідомив, що у разі задоволення вимог, викладених в апеляційній скарзі, Ю.ТИМОШЕНКО повинна бути звільнена з-під варти.

«Якщо суд прийме наші доводи, а вони вельми переконливі, то він має скасувати постанову Печерського суду і відразу звільнити Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 5 серпня 20011 року задовольнив клопотання державного звинувачення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту у зв`язку з системними порушеннями порядку судового засідання, висловлюваннями, що свідчать про неповагу до суду і учасників процесу.

Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня утримується в Лук’янівському СІЗО.

Захист Ю.ТИМОШЕНКО вже 5 разів вносив на розгляд суду клопотання про зміну запобіжного заходу, проте суд відмовляв у його задоволенні.