ЄС може запровадити санкції проти окремих представників української влади - ЗМІ

Запровадити санкції проти окремих представників нинішньої української влади закликає Євросоюз відомий журналіст Конрад ШУЛЛЄР у свої статті у «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

«Україна перетворюється на напівдиктатуру, - констатує автор. Він вважає, що Європа довго терпіла «знищення одного бастіону демократії за іншим». Європейський Союз «реагував на зісковзування України до авторитаризму попередженнями, які радше звучали стурбованими, ніж справді чинили опір».

«М’якість європейців» пояснювалася тим, що на Україну тисне Росія. Однак, арешт найважливішого опозиційного політика України змінив ситуацію, - пише К.ШУЛЛЄР. - Європі доводиться відстоювати довіру до себе. Якщо зараз вона поводитиметься так, ніби нічого не сталось, тоді у Білорусі та інших місцях одразу радісно вкажуть на те, як демократи дозволяють купувати свої принципи. Для ЄС також змінились і ділові основи. Україна більше не є засобом для досягнення мети, а саме демократизації, бо вона сама перетворилась на мету – диктатуризації».

На думку журналіста, «Україна, в якій пануватиме свавілля, без функціонуючих судів, без гарантій дотримання законності для інвесторів, не матиме жодної цінності для Європи. На неї не можна буде покласти економічні надії, і вона ніколи не стане моделлю для Росії. Терпимість до цього режиму сьогодні нічого не принесе».

«Тому Європа, - на переконання К.ШУЛЛЄРА, - повинна діяти». Журналіст припускає, що «ЄС може запровадити санкції проти окремих представників режиму». «Він також може перервати переговори щодо угоди про асоціацію. Зрозуміло одне: святкувати підписання угоди з шампанським і посмішками у той час, коли опозиційні політики України один за іншим зникають за стінами в’язниці, було б сумною комедією», - констатує автор.