ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «До України надійшло на $ 1,3 млрд більше, ніж було виведено з країни» пише - в липні 2011 року надходження іноземної валюти від нерезидентів були більше валютних переказів на їх користь майже на $ 1,3 млрд ( в еквіваленті)...

http://delo.ua/finance/v-ukrainu-postupilo-na-13-mlrd-bolshe-chem-bylo-vyvedeno-iz-s-162731/

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Також «Діло» в публікації «Найдорожче за газ платять харків'яни, дешевше за всіх - львів'яни» пише - згідно з моніторингом цін на газ для населення по регіонам України, дорожче ніж усі за газ платять харків'яни й одесити, дешевше - жителі Львова, Чернівців, Вінниці, Житомира...

http://delo.ua/ukraine/dorozhe-vsego-za-gaz-platjat-harkovchane-deshevle-vseh-lvovjane-162707/

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«Діло» в публікації «В Україні триває активна скупка готівкової валюти, за липень - майже $ 1 млрд» пише - з початку року українці купили в банках інвалюти на $ 7 млрд більше, ніж здали до обмінників. Близько $ 3 млрд з цих грошей повернулося в банки через депозити і погашення валютних кредитів, решта суми пішла на обслуговування тіньового сектора і «під матраци»...

http://delo.ua/finance/v-ukraine-prodolzhaetsja-aktivnaja-skupka-nalichnoj-valjuty-za-ijul-162737/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Києву Європа тільки сниться», в якому пише - віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко визнав, що судовий процес проти Юлії Тимошенко ускладнює переговори з Євросоюзом про укладення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі...

http://state.eizvestia.com/full/kievu-evropa-tolko-snitsya

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Жан-Люк Дегелен: «Ми готові дати українській економіці $ 400 млн», в якому подається інтерв'ю заступника голови правління, начальника департаменту корпоративного бізнесу УкрСиббанку BNP Paribas Group Жана-Люка Дегелена, який розповів виданню про перспективи відновлення кредитування і про посткризову кредитну політику українських банків із західним капіталом...

http://finance.eizvestia.com/full/zhan-lyuk-degel-my-gotovy-dat-ukrainskoj-ekonomike-400-mln

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«Економічні відомості» у матеріалі «Гривня тисне на долар» пишуть - панічний розпродаж американської національної валюти практично на всіх світових ринках і «відхід» інвесторів у більш надійні активи підштовхнули українців активно позбуватися резервної валюти, що призвело до подальшого зміцнення гривні...

http://markets.eizvestia.com/full/grivnya-davit-na-dollar

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Газета «Сьогодні» у публікації «Восени в Києві може знизитися квартплата» пише - влада хоче перейняти одеський досвід і змусити ЖЕКи викинути з платіжки зайві витрати...

http://www.segodnya.ua/news/14277276.html

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Також «Сьогодні» у публікації «США ввели нові санкції проти білоруських компаній» пише - під дію санкцій, зокрема, потрапили ВАТ Нафтан, Гродно Азот, Белшина та підприємство Гродно Хімволокно...

http://www.segodnya.ua/news/14277322.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Доля Тимошенко вирішується в Сочі?» пише - у ЗМІ активно розкручують «п'ятницю, 12», яка нібито повинна вирішити долю Юлії Тимошенко. Але, швидше за все, доленосний відлік почався з четверга. У Сочі президенти України і Росії обговорюють, як офіційно заявлено, питання співпраці...

http://economics.unian.net/rus/detail/98484

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Кабмін "наповнює" бюджет за допомогою високої інфляції і технічного маніпулювання?» пише - Кабмін рапортує - доходи держбюджету зростають рекордними темпами. Насправді "прорив" обумовлений не стільки пожвавленням економіки, скільки "феноменальними" здібностями уряду...

http://economics.unian.net/rus/detail/98400

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Реальні ціни на бензин виросли сильніше, ніж цінники на АЗС» пише - реальні ціни на паливо для російських автомобілістів виросли сильніше, ніж можна побачити на цінниках АЗС. Нафтові компанії знижують знижки за дисконтними картками або зовсім відмовляються від таких програм...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1338962/ne_do_skidok

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Також «Ведомости» в публікації «У РЗ з'являться двоповерхові електрички з трьома класами вагонів» пишуть - на російських залізницях з'являться двоповерхові електрички з трьома класами вагонів - вони допоможуть розвантажити лінії з великим пасажиропотоком...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1338958/trehklassnye_poezda

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Видання «Известия» в публікації «Медведєв і Янукович не згадали про Тимошенко» пише - президенти Росії та Україні знову обговорювали ціну на газ, але зрушень у проблемному питанні не сталося...

http://www.izvestia.ru/news/497150

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Видання «Коммерсант-Россия» в публікації «Україна з одного газу не розуміє» пише - період зближення і стабільності у відносинах Росії та Україні, що почався з приходом до влади в Києві Віктора Януковича, завершився. Це чітко показала вчорашня зустріч Дмитра Медведєва з президентом України в Сочі. Український лідер почав переговори з натяку на можливість подати на Росію до суду, а президент Медведєв - з визнання, що у відносинах двох країн багато проблем. Жодної з них вчора вирішити не вдалося: Москва і Київ сперечаються про ціну на газ і перспективи вступу України до Митного союзу. Джерела видання в урядах двох країн готуються до затяжного протистояння аж до газової війни в передвиборну зиму 2012...

http://www.kommersant.ru/doc/1750227

(УНІАН)