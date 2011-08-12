Кузьмін заявляє про наявність інформації щодо причетності Тимошенко до вбивства Щербаня - ЗМІ

Перший заступник Генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що інформація про причетність екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до вбивства народного депутата Євгена Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США проти екс-прем'єра Павла ЛАЗАРЕНКА.

Про це Р. КУЗЬМІН заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Це теж давня американська історія. У матеріалах американських кримінальних справ проти ЛАЗАРЕНКО є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі ЛАЗАРЕНКА прямо сказав, що кіллер за вбивство Щербаня отримав гроші з рахунків ЛАЗАРЕНКО і ТИМОШЕНКО. Свідок посилається на розмову з замовником, який сказав: "Юля заплатить", маючи на увазі, "заплатить за вбивство", - сказав Р. КУЗЬМІН.

Проте перший заступник генерального прокурора не дав однозначної відповіді на питання про те, чи буде за цим фактом порушено нову кримінальну справу проти Ю. ТИМОШЕНКО. "Повторюся, ці матеріали знаходяться в США, як і свідки, які давали ці свідчення американським прокурорам", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" заявило про підготовку владою Україні нових провокації проти свого лідера Юлії ТИМОШЕНКО.

"За інформацією, що надійшла від чесних працівників СБУ та ГПУ, яким набридло обслуговувати незаконні політичні замовлення влади, перед першим заступником генпрокурора КУЗЬМІНИМ з посиланням на главу держави покладено ​​вражаюче цинізмом завдання - звинуватити Ю. ТИМОШЕНКО нібито у причетності до замовних вбивств і терористичної діяльності, а зокрема, до вбивства Вадима Гетьмана і Євгена Щербаня", - повідомили у прес-службі.

Довідка УНІАН. В. Гетьмана застрелили в ліфті його будинку в Києві у квітні 1998 року. Народний депутат України Є. Щербань був вбитий 3 листопада 1996 року в донецькому аеропорту.

17 квітня 2003 Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, який містив понад 20 епізодів, в тому числі вбивство В. Гетьмана і народного депутата Євгена Щербаня. Зокрема, обвинуваченими у справі визнано 8 чоловіків, усі вони звинувачуються у бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій КУЛЄВ, Вадим БОЛОТСЬКИХ і Леонід ДОБРОБАТЬКО - отримали найвищий термін - довічне ув'язнення. Костянтин НІКУЛІН та Ігор ПУШНЯКОВ засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій ВОЛОДЧЕНКО і Микола МАЛАХОВ - до 11 років позбавлення волі, Едуард КОСИГІН - до 11,5 років.

Колишній прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО проходив у справі як замовник вбивств В. Гетьмана і Є. Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих депутатів.