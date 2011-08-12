Клюєв уповноважено підписати лист про приєднання України до Декларації ОЕСР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ уповноважив першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА на підписання листа генеральному секретарю Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо розгляду питання приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства.

Відповідний Указ Президента (№ 246/2011-рп від 12 серпня) оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент також уповноважив А. КЛЮЄВА на підписання листа генсекретарю ОЕСР щодо участі України в роботі Інвестиційного комітету ОЕСР.

Як повідомляв УНІАН, у травні Кабінет міністрів України затвердив А. КЛЮЄВА головою координаційної ради у зв'язках з ОЕСР.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) була створена у 1961 році на основі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої світової війни.

На сьогодні ОЕСР об'єднує 30 країн, зокрема Німеччину, Швецію, Швейцарію, Японію, США, Польщу, Норвегію, Великобританію, Бельгію, Італію, Данію та ін.

Організацію економічного співробітництва і розвитку називають «Клубом багатих країн», які поділяють ідеї демократії і принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.

Україна і ОЕСР розпочали свою співпрацю у 1997 році.