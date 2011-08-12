Політична і правова ситуація з арештом Тимошенко, що склалася на даний момент, вигідна всім сторонам процесу - юрист

І політична, і правова ситуація, яка склалася на даний момент з арештом Юлії ТИМОШЕНКО, вигідна всім сторонам процесу - суди не відступили від "букви" закону, а захист підсудної отримав можливість звертатися до Європейського суду з прав людини. Таку думку висловив УНІАН віце-президент адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, коментуючи сьогоднішню відмову Апеляційного суду Києва розглянути скаргу про зміну запобіжного заходу екс-прем`єр-міністру.

Отже, роз`яснює Ю.ЗАБІЯКА, зміна запобіжного заходу в процесі розгляду справи в суді регулюється всього однією «бланкетною» або відсильною нормою - ст. 274 КПК України, яка свідчить, що під час вибору запобіжного заходу, суд повинен керуватися главою 13 КПК, яка в принципі «прописана» під досудове слідство. Зокрема, ст. 165-2 передбачає можливість подання апеляції на постанову судді про взяття під варту підозрюваним, обвинуваченим, їх захисниками і/або представниками, але не підсудним.

Іншими словами, каже юрист, "пан Кірєєв ( ), а потім і апеляційний суд скористалися неузгодженістю норм, які вказують на те, що Юлія Володимирівна, будучи вже в статусі підсудної ані сама, ані через своїх захисників не може оскаржувати зміну запобіжного заходу".

Загалом, Ю.ЗАБІЯКА вважає, що це дуже вигідна позиція для всіх сторін цього процесу - пан Кірєєв вже все одно «під ударом», апеляційна інстанція не розглядає фактичні обставини зміни запобіжного заходу і «йде з під удару» за формальними ознаками. При цьому, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники вичерпують всі можливості захисту своїх прав, передбачені національним законодавством в частині взяття під варту, і тепер можуть звертатися до Європейського суду з прав людини з даного питання.

Ю.ЗАБІЯКА також додав, що за такого буквального тлумачення законодавства судом, вирішити питання про зміну запобіжного заходу Ю.Тимошенко можна тільки шляхом регулярної подачі клопотань захисту судді, в розрахунку на те, що суддя сам в якийсь момент вирішить змінити своє попереднє рішення і замінити взяття під варту на інший запобіжний захід. "Але це - неправильно", - резюмував юрист.

Найбільш насторожує в цьому всьому те, зазначає юрист, що на догоду політичним мотивам суди можуть піти на поводі даного гучного рішення і в рамках інших справ трактувати ст. 165-2 КПК України не в контексті іншої - ст. 274 КПК, а буквально, відмовляючи іншим підсудним у праві судового оскарження постанови про зміну запобіжного заходу на стадії судового розгляду. Тим самим буде порушуватися основоположне право на захист кожного окремо взятого підсудного, вважає Ю.ЗАБІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва відмовився приймати до розгляду по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на рішення Печерського райсуду про її арешт.

Суддя Ольга ЄФИМОВА послалася, на те, що згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, постанова Печерського суду про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО з підписки про невиїзд на взяття під варту не може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Згодом прокурор з боку звинувачення Віктор КЛИМЕНКО роз`яснив, що "окремий розгляд подібних судових рішень в апеляційному порядку не передбачено КПК. Відповідно до встановлених норм таке рішення оскаржується тільки одночасно з рішенням по суті пред`явленого обвинувачення".