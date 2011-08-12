«БЮТ-Батьківщина» вимагає від Президента звільнити генпрокурора

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити генерального прокурора Віктора ПШОНКУ.

Про це заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА на мітингу на підтримку екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського райсуду, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Як гарант Конституції України, Президент зобов’язаний звільнити В.ПШОНКУ з посади генерального прокурора України, який робить все заради того, щоб виснажити Ю.ТИМОШЕНКО морально та фізично, з метою підкорення її волі та примушення до припинення захисту у суді», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат Київради зауважила, що після цього на посаду генерального прокурора має бути призначена особа, яка дійсно бажає забезпечити законність та правопорядок у нашій державі.

«Президент мусить продемонструвати Україні та світу, що в нашій державі закони дійсно працюють і особи, що винні у порушенні прав людини позбавляються своїх посад», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат вважає, що таким чином Президент має підтвердити, що невинуваті не можуть піддаватися кримінальним переслідуванням.