Фтизіатрам можуть встановити надбавки у розмірі 10-60%

Міністерство соціальної політики і Міністерство охорони здоров`я України мають намір з 1 липня 2011 року встановити надбавки фтизіатрам у розмірі 10-60% посадового окладу.

Це передбачено спільним наказом міністерств від 19 липня 2011 року № 284/424, зареєстрованому в Мін’юсті 2 серпня 2011 року. Документ розміщено на офіційному парламентському порталі.

Згідно з документом, надбавки передбачені для лікарів, незалежно від посади, фахівцям з базовою і неповною вищою освітою тощо спеціалізованих установ охорони здоров`я, які діагностують туберкульоз і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, у таких розмірах: до 2 років (включно) безперервної роботи – 10%, від 2 до 4 років – 20%, від 4 до 6 років – 30%, від 6 до 8 років – 40%, від 8 до 10 років – 50%, понад 10 років – 60% посадового окладу.

Крім того, планується встановити надбавки для лікарів незалежно від посади, фахівцям з базовою і неповною вищою освітою і т.д. спеціалізованих установ охорони здоров`я, які діагностують туберкульоз і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу, у таких розмірах: до 3 років (включно) безперервної роботи – 10%, від 3 до 6 років – 20%, від 6 до 9 років – 30%, понад 9 років – 40% посадового окладу.

Надбавки за безперервну роботу нараховуються щомісяця за місцем основної посади у разі роботи за сумісництвом.