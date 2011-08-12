Курс НБУ на 15.08.11

Офіційний курс НБУ на 15.08.11100 USD США - 797.1000 (на 12 серпня - 797.1000)100 EUR - 1135.8675 (на 12 серпня - 1127.3385)10 RUR - 2.7071 (на 12 серпня - 2.7097)Облікові курси банківських металів на 15.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139891.05 (на 12 серпня-142362.06)961XAG10Срібло-3052.10 (на 12 серпня-3123.04)962XPT10Платина-142680.90 (на 12 серпня-141963.51)964XPD10Паладій-58746.27 (на 12 серпня-58666.56)

Офіційний курс НБУ на 15.08.11 100 USD США - 797.1000 (на 12 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1135.8675 (на 12 серпня - 1127.3385) 10 RUR - 2.7071 (на 12 серпня - 2.7097) Облікові курси банківських металів на 15.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 139891.05 (на 12 серпня - 142362.06) 961 XAG 10 Срібло - 3052.10 (на 12 серпня - 3123.04) 962 XPT 10 Платина - 142680.90 (на 12 серпня - 141963.51) 964 XPD 10 Паладій - 58746.27 (на 12 серпня - 58666.56)

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