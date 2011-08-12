Головне на 12 серпня

Фінанси

Місія МВФ відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі представництва МВФ в Україні, із посиланням на його керівника Макса АЛЬЄРА.

"У період із 29 серпня по 9 вересня Україну відвідає місія МВФ під керівництвом пана Таноса АРВАНІТІСА з метою продовження дискусій з приводу другого перегляду виконання програми в рамках угоди stand-by і консультацій 2011 року відповідно до статті IV", - йдеться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів та енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня, повідомив, що приїзд місії МВФ в Україну для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. доларів. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засідання 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив Голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна має виконати низку вимог.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України досягло 5,5 млрд дол

За січень-червень експорт товарів з України порівнянно з відповідним періодом минулого року збільшився на 42,5% - до 32 млрд 843,3 млн дол, імпорт в Україну - на 50,8% - до 38 млрд 352,9 млн дол, негативне сальдо становило 5 млрд 509,6 млн дол, збільшившись у 2,3 рази (у січні-травні 2010 р. - 2 млрд 371,6 млн дол.)

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Зокрема, у I півріччі зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

Обсяг експорту в країни СНД у I півріччі становив 36,9% від загального обсягу експорту, Європи - 29,6% (у т.ч. до країн Європейського Союзу - 28,8%), Азії - 24,9%, Африки - 4,5%, Америки - 3,9%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися в Російську Федерацію -28,2% від загального обсягу експорту, Туреччину - 6,1%, Італію - 5,4%, Польщу - 4,3%, Білорусь - 2,9%, Китай та Індію по - 2,8%.

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них - 33,2% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,5%, механічне та електричне обладнання - 9,2%, продукція хімічної та пов`язаних з нею галузей промисловості - 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 7%, продукти рослинного походження - 6 , 9%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 5,7%.

Імпорт з країн СНД у I півріччі становив 47,6% від загального обсягу, Європи - 30,8% (у т.ч. з країн Європейського Союзу - 29,5%), Азії - 15,2%, Америки - 4, 8%, Африки - 1,3%, Австралії та Океанії - 0,2%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації - 39,3%, Німеччини - 7,9%, Китаю - 7,1%, Білорусі - 4,4%, Польщі - 3,7%, США - 3,3% , Італії - 2,2%.

У I півріччі збільшилися проти I півріччя 2010 р. імпортні поставки з Білорусі (на 87,5%), США (на 73,5%), Німеччини (на 63,5%), Російської Федерації (на 60,1%), Китаю (на 47,7%), Італії (на 41,8%), Польщі (на 19,6%).

Також у повідомленні сказано, що в I півріччі в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 999,9 млн дол (збільшення на 66,5%). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2 843,1 млн дол (більше на 89,1%, ніж у I півріччі 2010 р.).

За 6 місяців експорт давальницької сировини становив 46 млн дол (у 2 рази більше, ніж у I півріччі 2010 р.). У той же час в Україну було імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 35,3 млн дол (на 64,2% більше обсягів I півріччя 2010 р.).

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Заборгованість банку «Надра» перед НБУ становить понад 6,8 млрд грн

Заборгованість банку «Надра» перед Національним банком України (НБУ) становить 6,847 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

«Заборгованість банку («Надра» - УНІАН) перед Національним банком України за наданими кредитами рефінансування становить 37% від зобов`язань банка», - йдеться у відповіді НБУ на запит УНІАН.

За даними НБУ, сума зобов`язань банка «Надра» станом на 1 липня 2011 року склала 18,505 млрд грн. Прес-служба повідомляє, що Нацбанком прийнято рішення щодо продовження терміну дії договорів по кредитам рефінансування до 27 липня 2016 року.

За даними регулятора, згідно з Планом (програмою) фінансового оздоровлення на період 2011-2016 рр.., зокрема, передбачена капіталізація за участю приватного інвестора (3,5 млрд грн. - шляхом збільшення статутного капіталу і 0,9 млрд грн. - залучення субординованого боргу), а також залучення коштів на умовах субординованого боргу від держави на 4,4 млрд грн.

Прес-служба також нагадує, що згідно з постановою правління НБУ від 11 лютого 2011 № 38, термін дії тимчасової адміністрації в банку «Надра» закінчується сьогодні, 12 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд грн, зобов`язання - 18,505 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал - 3,980 млрд грн.

Банк «Надра» у першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів - до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами, компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.

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Дефіцит держбюджету України скоротився в 2,4 разу – до 10,957 млрд. грн.

Державний бюджет України у січні-червні 2011 року зведено з дефіцитом у розмірі 10,957 млрд. грн., що в 2,4 разу менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи бюджету становили 139,348 млрд. грн., у т.ч. доходи загального фонду становили 120,946 млрд. грн.

Податкові надходження становили 119,826 млрд. грн., неподаткові – 17,866 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 148,364 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 130,142 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 1,312 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 315,9 млн. грн. За цей самий період надано кредитів з держбюджету в сумі 3,254 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 35,1 млн. грн.

У січні-червні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 22,203 млрд. грн. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 59,515 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи Держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

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Розмір мінімальної заробітної плати в 2012 році в середньому становитиме 1098 грн. – ФПУ

Розмір мінімальної заробітної плати в 2012 році в середньому становитиме 1098 грн.

Як наголошується в повідомленні Федерації профспілок України (ФПУ), переданому УНІАН, такого рішення було досягнуто сьогодні під час переговорів між профспілками, урядом і роботодавцями про визначення в проекті держбюджету-2012 розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і розміру базового тарифу єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери.

«Результат (переговорів – УНІАН) такий: урядова сторона все ж знайшла можливість підняти планку стартових пропозицій на 47 грн. і встановити розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а отже розмір мінімальної заробітної плати - 1098 грн. в середньому в 2012 році», - сказав виконувач обов`язків голови ФПУ Сергій КОНДРЮК.

Профспілкова сторона вважає цей розмір економічно не обґрунтованим і штучно заниженим. «На наше переконання, такі темпи зростання мінімальних гарантій оплати праці ще довго не дозволять вивести працюючу людину із зони бідності, бо праця залишається нерентабельною», - пояснив він.

Як наголошується в повідомленні, урядові пропозиції ставлять під велике питання й виконання Україною зобов`язань, які проголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на 65-ій сесії Генасамблеї ООН щодо боротьби з бідністю в Україні.

Профспілкова позиція полягає в наступних вимогах: мінімальна зарплата повинна перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ) з поетапним підвищенням для урахування обов`язків з утримання непрацездатних членів сім`ї; виконання зобов`язань з Генугоди про зростання базового тарифу єдиної тарифної сітки і зарплати держслужбовців; зростання мінімальної зарплати повинно відбуватися відповідно до темпів, які забезпечать співвідношення до середньої зарплати не менше ніж на 40%; закріплення в законі «Про Державний бюджет 2012» прогнозів на 2013-2014 рр. (обов`язковий додаток до цього закону) щодо зростання ПМ, мінімальної зарплати, базового тарифу єдиної тарифної сітки.

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ПЕК

Україна збільшила імпорт газу вдвічі – до 8 млрд. дол.

Україна в січні-червні п.р. збільшила імпорт природного газу удвічі, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 7 млрд. 952,463 млн. дол. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу у січні-червні п.р. у загальному обсягу імпорту становив 20,7%.

Водночас, як відзначили у Держкомстаті, у січні-червні п.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 11,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2 млрд. 216,033 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсягу імпорту в січні-червні п.р. становив 5,8%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-червні п.р. Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, - до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу у 2010 році у загальному обсягу імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, - до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2010 році становив 6,9%.

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Міненерговугілля планує у вересні підписати з ЄБРР кредитну угоду на 200 млн євро

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує у вересні підписати з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитну угоду на суму 200 млн євро для фінансування другої черги реконструкції гідроелектростанцій (ГЕС) Дніпровського та Дністровського каскаду (проект «Реабілітація гідроелектростанцій»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що в ході переговорів 8-12 серпня в Лондоні з представниками ЄБРР був підписаний протокол і парафована відповідна кредитна угода.

За словами директора департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля Микити КОНСТАНТИНОВА, кредитні кошти будуть спрямовані на реконструкцію гідроагрегатів, електромеханічного обладнання, заходи з підтримки безпеки гребель.

За його словами, в результаті реконструкції, термін безпечної експлуатації ГЕС повинен збільшитися на 30-40 років, маневрені потужності - зрости, щонайменше, на 155 МВт, виробництво електроенергії - збільшитися на 213 ГВт/год

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів України схвалив залучення ВАТ «Укргідроенерго» кредиту ЄБРР на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії.

Повна вартість проекту «Реабілітація ГЕС» становить 690 млн євро. Очікується, що для реалізації проекту, співфінансування в обсязі 200 млн євро також надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена ​​потужність її ГЕС та ГАЕС збільшиться на 10%. Крім максимального використання виробничих потужностей також буде збільшена надійність і ефективність роботи ГЕС та ГАЕС, буде досягнутий більш високий рівень безпеки експлуатації гідротехнічних споруд та поліпшена екологічна ситуація в навколишньому середовищі в районі басейну Дніпра.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

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Будівництво

Київ додатково отримав з держбюджету 600 млн. грн. на розвиток ЖКГ

Київ отримав з державного бюджету додатково близько 600 млн. грн., які будуть спрямовані на розвиток житлово-комунального господарства міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Він нагадав, що змінами до держбюджету Києву влітку було виділено 1 млрд. 500 млн. грн. додаткових коштів, які, зокрема, буде витрачено на будівництво об’єктів інфраструктури, мостів, шляхопроводів, розв’язок, а також на благоустрій.

«Але значна сума близько 600 млн. грн. – це кошти, які ми витратимо на розвиток житлово-комунального господарства», - наголосив О.ПОПОВ. За його словами, фінансування буде спрямовано на ремонт під’їздів, капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів, внутрішньо квартальних мереж, освітлення. При цього з міського бюджету, як додав О.ПОПОВ, також буде виділено кошти на ремонт покрівель, капремонт та реконструкцію ліфтів. «Ми цього року дуже велику програму зробимо з одного і другого джерел фінансування. Впевнений, що в листопаді, якщо ми поглянемо на проблеми, які зараз і які будуть тоді, то вже дуже багато питань знімемо», - прокоментував О.ПОПОВ.

Він також зазначив, що до відповідних робіт планується залучати київські підприємства та київських будівельників, що дасть поштовх розвитку економіки столиці.

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За програмою доступного житла в Києві планують побудувати цього року 1,5 тис. квартир

За програмою доступного житла влада Києва планує цього року побудувати та здати 1500-1700 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив сьогодні голова Київської міської державної адмінітсрації Олександр ПОПОВ.

«В цьому році ми здамо 1 млн. 400 тис. квадратних метрів житла. Це буде один з найкращих показників Києва за роки незалежності України. І серед цього обсягу будівництва приблизно 1500-1700 квартир, які ми будуємо за програмами підтримки інвесторів «70/30» та «50/50» - сказав О.ПОПОВ.

Зокрема, сьогодні на Нивках, на вулиці Баумана, 25-29, було здано в експлуатацію та вручено ключі від квартир сім’ям киян, які покращили свої житлові умови за рахунок таких змішаних програм фінансування житла. Так, 56 квартир у цій новобудові профінансовані за програмою «70/30». Серед тих, хто отримав ключі: постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, працівники МВС, родини учасників війти або бойових дій, інваліди війни, а також родини, які мають інші пільги, і 21 родина із загальної черги киян. Загалом у будинку 167 квартир.

У багатоповерхівці також функціонуватиме амбулаторія сімейного лікаря, яка зможе обслуговувати 9,5 тис. дорослих киян і 2,4 тис. дітей, її потужність – 45 відвідувань за зміну. Прийом громадян здійснюватимуть два лікарі-терапевти, які мають спеціалізацію сімейного лікаря, а також лікар-педіатр.

Будинок був збудований у стислі терміни – будівництво розпочалось в січні цього року. На місці новобудови раніше були два двоповерхові будинки, побудовані в 1953 році. Для реалізації проекту було відселено 38 родин. Кошторисна вартість будівництва - 99,8 млн. грн., з яких 10,4 млн. – кошти міського бюджету; 16,6 млн. грн. – кошти населення за програмою «70/30» і 72,7 млн. грн. – залучені кошти фізичних осіб.

На сьогодні в Києві, за даними КМДА, нараховується 19 тис. 245 сімей, що виявили бажання поліпшити свої житлові умови за вказаною програмою фінансування («70/30»). На сьогоднішній день в столиці будується близько 20 будинків, в яких фінансування передбачено також за рахунок програм «50/50» і «70/30», з яких 10 планується ввести в експлуатацію в цьому році. В бюджеті міста на змішані програми з будівництва житла цього року передбачено загалом майже 83 млн. грн.

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Агро

Перелік продуктів харчування, які підлягають сертифікації, скоротять?

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) має намір скоротити перелік продуктів харчування, які підлягають обов`язковій сертифікації.

Відповідний проект наказу Держспоживінспекції затвердив Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, повідомили УНІАН у комітеті.

Зокрема, планується скасувати сертифікацію для продукції з низьким ступенем ризику і харчових продуктів, які відповідають технічним регламентам Всесвітньої торговельної організації (ВТО).

З переліку, зокрема, пропонується виключити: мінеральні, питні води в герметичній тарі; безалкогольні напої, води штучно мінералізовані та концентрати напоїв з терміном придатності не менше 30 діб, консерви та пресерви рибні, рибно-рослинні та з морепродуктів, в тому числі ікру ; рибу з терміном придатності більше 30 діб; рибу в`ялену, копчену, з терміном придатності більше 30 діб.

Проект наказу розроблено на виконання доручення Президента України.

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Аграрії завершують збір ранніх зернових – Мінагропрод

В Україні на 12 серпня ранні зернові і зернобобові культури обмолочено на площі 11,0 млн. га, що становить 97% прогнозу, намолочено 33,3 млн. тонн зерна за врожайності 30,4 ц/га.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, зібрати залишилося близько 300 тисяч га, зокрема пшениці – 160 тисяч га.

Пшениця обмолочена на 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,6 млн. тонн зерна за врожайності 34,5 ц/га. Ячмінь обмолочено на 3,6 млн. га (98%), намолочено 9,3 млн. тонн зерна за врожайності 25,5 ц/га. Горох обмолочено на 253 тис. га (98%), намолочено 391 тис. тонн зерна, врожайність 15,4 ц/га. Жито зібрано на 266 тис. га (94%), намолочено 572 тис. тонн зерна за врожайності 21,5 ц/га. Ріпак обмолочено на 787 тис. га (92%), намолочено майже 1,4 млн. тонн зерна за врожайності 17,3 ц/га.

Гречку зібрано на площі 10 тис. га (3%), намолочено 11 тис. тонн зерна, врожайність 10,4 ц/га. Просо обмолочено на 21 тис. га (13%), одержано 38 тис. тонн зерна за врожайності 18,4 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей на 11 серпня на сертифіковані зернові склади надійшло 8 млн. 447 тис. тонн зерна (26% намолоченого), зокрема: пшениці – 5,3 млн. тонн, ячменю – 1,9 млн. тонн, гороху – 0,06 млн. тонн і жита – 0,05 млн. тонн. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 70% до 30%.

У міністерстві нагадали, що зборові підлягають 12,1 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку. Мінагропрод прогнозує врожай зерна в поточному році в обсягу 50 млн. тонн.

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Кабмін затвердив порядок декларування наявності цукру

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок декларування наявності цукру.

Відповідну постанову від 10 серпня 2011 р. № 851 опубліковано на сайті уряду.

Порядком визначається механізм декларування наявності цукру суб`єктами господарювання, які виробляють і зберігають цукор, займаються оптовою і роздрібною торгівлею цукром.

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Транспорт/Зв`язок

Держфлотінспекція ініціює позапланові перевірки маломірного флоту України

Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства ініціює проведення позапланових перевірок маломірного флоту України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, планується перевірити всі маломірні (малі) судна, які здійснюють перевезення пасажирів на комерційній основі, по всій території України.

У прес-службі відзначили, що при проведенні перевірок особливу увагу приділятимуть перевірці дотримання вимог безпеки судноплавства при перевезенні пасажирів, а також відповідності кваліфікаційних документів екіпажів, відповідності рятувальних засобів, наявності чинних класифікаційних документів і ліцензій на судна, необхідних для здійснення пасажирських перевезень.

Крім того, додатково будуть перевірені бази для стоянки маломірних (малих) суден на предмет дотримання порядку випуску суден і їх зберігання.

Проведення таких перевірок направлено на зниження кількості аварійних ситуацій на маломірному флоті, забезпечення належного і безпечного рівня перевезення пасажирів водним транспортом.

При виявленні порушень, що потенційно загрожують життю і здоров`ю громадян, забрудненню природного навколишнього середовища, до посадових осіб застосовуватимуться заходи адміністративної дії згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення. Крім того, експлуатація таких суден буде заборонена - до приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства України.

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Мінінфраструктури хоче обмежити використання маршруток для пасажирських перевезень

Міністерство інфраструктури виступає за обмеження використання автобусів малого класу для пасажирських перевезень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД, у програмі розвитку автотранспорту, яка буде розроблена відповідно до затвердженої Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року, планується передбачити такі обмеження.

«Ми не говоримо про те, щоб не використовувати їх зовсім – вони повинні застосовуватися на маршрутах з невеликими дистанціями і на маршрутах, де низький пасажиропотік», - сказав він.

При цьому заступник міністра інфраструктури – керівник апарату Володимир КОРНІЄНКО зазначив: «Для міністерства головне, щоб будь-який вид транспорту забезпечував безпеку перевезень пасажирів. Тому це питання, незалежно від комерційної частини, ми ставимо на перше місце».

Зокрема, для досягнення цих цілей Мінінфраструктури виступає за укрупнення перевізників, а також виведення з ринку переобладнаних з порушенням вимог транспортних засобів.

С.ДОБРОХОД додав, що укрупнення перевізників сприятиме підвищенню безпеки перевезень і рівня надання послуг, оскільки перевізники, які матимуть більшу кількість транспортних засобів, здатні забезпечити і кращі умови праці і навчання водіїв, створивши для цього відповідну інфраструктуру – служби безпеки руху, медичну службу, службу підвищення кваліфікації і т.д.

«У нас вимоги до перевізника європейські – і виконати їх з одним автомобілем неможливо», - сказав він.

За словами В.КОРНІЕНКА, на сьогодні на ринку автоперевезень працює близько 126 тисяч юридичних осіб, велика частина яких не здатна забезпечити належний рівень надання послуг. Він вважає, що реалізація Концепції і Програми дасть можливість відновити автопарки, зменшити кількість нелегальних перевізників, забезпечити конкурентоспроможність українських перевізників на міжнародному ринку і підвищити безпеку перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року.

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Фондовий ринок

Чотири країни ЄС заборонили короткий продаж акцій

Франція, Італія, Іспанія та Бельгія наклали заборону на короткий продаж фінансових акцій, деталі якого варіюються залежно від країни, повідомляє Reuters.

Держави зробили цей узгоджений крок, намагаючись відновити довіру на ринках, підірвану чутками про поганий стан банків і високою вартістю запозичень. Заборона набуває чинності в п`ятницю.

Індекс європейських банківських акцій DJ Stoxx звалився на 37% з лютневого піку і зачепив 28-місячний мінімум в четвер. Тільки з початку серпня індекс втратив 17%.

Європейські регулятори раніше відкидали ідею про накладення повної заборони на короткий продаж, за якого інвестори беруть акції в борг і продають їх, розраховуючи, що їхня вартість впаде і вони зможуть викупити їх за нижчою ціною.

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Індекс ПФТС сьогодні зріс на 1,78%, Української біржі - на 4,10%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 12 серпня, зріс на 1,78% - до 692,11 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 542 млн. 395 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 4,10% - до 1822,98 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 423 млн. 999 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 278 тис. грн.

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УНІАН