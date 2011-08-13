На Донеччині зареєстрували 2 нові випадки захворювання на холеру

За минулий тиждень, з 8 по 13 серпня, в Донецькій області зареєстрували 2 випадки захворювання та 5 випадків вібріоносійства холерного вібріону, в т.ч. 1 випадок вібріоносійства у Волноваському районі, с. Веселе, решта – в Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції.

«Станом на 13 серпня на лікуванні знаходиться 2 хворих та 3 вібріоносії. Їхній стан задовільний», - йдеться у повідомленні.

У СЕС зазначають, що всього з 29 травня ц. р. в області зареєстровано 30 хворих на холеру та 23 вібріоносії.