Росія спростила міграційні правила для іноземців

Москва. Уряд Росії затвердив і опублікував постанову № 654 від 4 серпня, якою вносяться зміни до Правила здійснення міграційного обліку іноземних громадян і осіб без громадянства в РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, нові правила дозволяють приїжджим перебувати на території Росії без повідомлення про прибуття 7 днів (раніше - 3 дні).

Найбільші послаблення правил міграційного обліку - до висококваліфікованих фахівців, чия річна зарплата при роботі в Росії перевищує 2 млн. рублів (близько 69 тис. доларів).

Згідно з новими правилами, висококваліфіковані фахівці і члени їх сімей не зобов`язані займатися міграційними формальностями протягом трьох місяців перебування в РФ.

Введено і новий порядок зняття іноземного громадянина з обліку за місцем перебування. Нині ті, хто виїжджає, зніматимуться з обліку автоматично - після отримання відомостей про нове місце перебування громадянина в Росії або про його виїзд з Росії від органів прикордонконтролю.