Суд вирішив викликати Бойка на допит як свідка у справі Тимошенко
17:34, 15 серпня 2011Різне
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Печерський районний суд Києва вирішив викликати міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА на допит як свідка у кримінальній справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на наступне судове засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ, задовольнивши таким чином клопотання представників обвинувачення, з яким також погодились підсудна Ю,ТИМОШЕНКО та її адвокат.
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