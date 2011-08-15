Ющенко зміг отримати тексти газових контрактів через Службу зовнішньої розвідки - Шлапак

Секретаріат Президента у 2009 році просив Службу зовнішньої розвідки надати текст газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам колишній перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Після повернення нашої делегації з Москви з підписаними контрактами Президент (Віктор ЮЩЕНКО) попросив надати йому контракти. Йому було відмовлено в цьому. Відповідно, довелося отримати ці контракти, оскільки хотілося з’ясувати, про що йдеться, іншим шляхом. І Служба зовнішньої розвідки забезпечила ці контракти», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в першій половині дня суд допитав О.ШЛАПАКА як свідка у кримінальній справі, порушеній проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Наразі у засіданні Печерського районного суду з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 15.40.