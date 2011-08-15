Анонс на 16 серпня

* Відбудуться Всеукраїнські громадські слухання на тему: «Земельна реформа в дії: Обговорення законопроектів «Про ринок земель». Організатори: Проект USAID «Агроінвест», ВГО «Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України». Учасники: голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України І.Томич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України М.Маркевич; голова Держагентства земельних ресурсів С.Тимченко та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація бренд-бука і фірмового стилю АРК. Концепція нового підходу в просуванні Криму на міжнародному рівні". Учасники: Георгій Псарьов, міністр курортів і туризму, заступник Голови Ради міністрів Криму; Олексій Сотников, директор агентства "iBrand Design Consulting", розробник.

* Відбудеться презентація Центру оперативно-технічного управління зернозбиральною технікою машинно-транспортної станції ДПЗКУ.

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров візьме участь у прес-конференції на тему: «Актуальні завдання соціально-економічного розвитку України».

* Відбудеться засідання ініціативної групи зі створення громадського руху «Земля - народна власність!». Мета - прискорити зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі та забезпечити конституційні права власності селян на землю. Завдання руху - широке громадське обговорення проекту Закону України «Про ринок земель» у територіальних громадах, серед власників земельних паїв. Учасники: члени Правління Асоціації сільських та селищних рад. Запрошені: голова Декжкомагентства Сергій Тимченко, представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, народні депутати.

* Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), глава парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська візьме участь у відкритті щорічного Національного Сорочинського ярмарку. Н.Королевська проведе круглий стіл, на якому будуть обговорюватися проблеми розвитку традиційних народних промислів, підприємництва та оподаткування.

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