Росія і Білорусь узгоджуватимуть позиції при торгівлі з третіми країнами

Москва. Росія і Білорусь узгоджуватимуть позиції під час торгівлі з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Білорусі Михайло М’ЯСНИКОВИЧ повідомив на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми обговорили питання торгівлі з третіми країнами, у першу чергу в рамках нашого Митного союзу і, безумовно, СНД, і торгівлі із Заходом. Ми не за те, щоб влаштовувати якісь торгові війни, але будемо узгоджено відстоювати взаємні інтереси», - сказав М.М’ЯСНИКОВИЧ.

У свою чергу, В.ПУТІН, коментуючи економічні санкції проти ряду білоруських підприємств з боку Євросоюзу і США, зазначив, що такі заходи «ніколи не бувають ефективними».

«Білорусь пройде і через ці складнощі і турбулентні процеси. Навіть не сумніваюся. Якось реагувати Росії на дії інших країн - я не думаю, що це доцільно. Ми в оперативному порядку на такі речі не реагуємо, але все, що ми робимо в рамках інтеграції, так чи інакше, безумовно, підтримуватиме білоруську економіку», - сказав В.ПУТІН.

Раніше комісія Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану ввела ряд обмежень для українських товарів.