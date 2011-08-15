Головне на 15 серпня

Фінанси

Капітальні інвестиції України за підсумками I півріччя становили 80,43 млрд. грн.

В Україні за підсумками січня-червня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 80 млрд. 431,3 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 65 млрд. 138 млн. грн. (без ПДВ), що на 15,9% більше за показник січня-червня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у січні-червні 2011 року була такою: кошти державного бюджету – 3 млрд. 399,9 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 1 млрд. 823,2 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 53 млрд. 138,6 млн. грн., кредити банків та інші позики – 12 млрд. 252,6 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 1 млрд. 412,2 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 1 млрд. 759,6 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 3 млрд. 772,2 млн. грн., інші джерела фінансування – 2 млрд. 873 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 74 млрд. 348,6 млн. грн. з ПДВ) у січні-червні 2011 року була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 6 млрд. 062,2 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 6,2 млн. грн., видобувна промисловість – 9 млрд. 040 млн. грн., переробна промисловість – 15 млрд. 463,3 млн. грн., виробництво і розподіл електроенергії, газ і вода — 4 млрд. 439,7 млн. грн., будівництво – 3 млрд. 021 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 5 млрд. 647,9 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 1 млрд. 652,8 млн. грн., діяльність транспорту і зв`язку – 11 млрд. 901,5 млн. грн., фінансова діяльність – 969,1 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 12 млрд. 136,2 млн. грн., державне управління – 357,6 млн. грн., освіту – 495,5 млн. грн., охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 664 млн. грн., надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 2 млрд. 491,6 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у січні-червні 2011 року стали Київ – 14 млрд. 837 млн. грн., Донецька область – 9 млрд. 200,6 млн. грн., Дніпропетровська область – 7 млрд. 362,7 млн. грн., Київська область – 5 млрд. 771,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% показника 2009 року.

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Обсяг прямих іноземних інвестицій до України зріс на 56,4%

У січні-червні 2011 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 2 млрд. 788,2 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 56,4% більше за показник за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, з країн Європейського Союзу надійшло 2 млрд. 788,2 млн. дол. (82% загального обсягу), з країн СНД – 84,3 млн. дол. (3%), з інших країн світу – 416,9 млн. дол. (15%). Водночас капітал нерезидентів скоротився на 447 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, у січні-червні 2011 року становив 2 млрд. 452,4 млн. дол.

Зросли обсяги капіталів з Кіпру – на 1 млрд. 604,5 млн. дол., Австрії – на 124,4 млн. дол., Німеччини – на 283 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн скоротилися обсяги капіталу інвесторів зі США на 70,4 млн. дол., а капітал інвесторів з Польщі та Італії – на 39 млн. дол. і 35 млн. дол. відповідно за рахунок вилучення капіталу і переоцінки.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах промисловості – на 857,3 млн. дол., на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям, – 399,7 млн. дол., на будівельних підприємствах — 627,3 млн. дол., у фінансовій діяльності — 235,6 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених до України, на 1 липня 2011 року становив 47 млрд. 205,7 млн. дол., що на 5,5% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становив 1033,2 дол.

Інвестиції надходили з 127 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11,62 млрд. дол., Німеччина – 7,37 млрд. дол., Нідерланди – 4,78 млрд. дол., Російська Федерація – 3,386 млрд. дол., Австрія – 2,856 млрд. дол., Франція – 2,385 млрд. дол., Велика Британія – 2,348 млрд. дол., Швеція – 1,758 млрд. дол., Віргінські Острови (Велика Британія) – 1,524 млрд. дол. і США – 1,088 млрд. дол.

У I півріччі 2011 р. з України в економіку інших країн світу направлено 2,3 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерний капітал).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу, з урахуванням курсової різниці, на 1 липня 2011 р. становив 6 млрд. 934,1 млн. дол., в т.ч. до країн ЄС — 6 млрд. 574,0 млн. дол. (94,8% загального обсягу), до країн СНД - 259,4 млн. дол. (3,7%), до інших країн світу - 100,7 млн. дол. (1,5%).

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Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло на 23,4%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-червня 2011 року збільшилося на 23,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і склало 3 млрд 708,5 млн дол

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за перше півріччя ц.р. експорт послуг становив 6 млрд 554,6 млн дол., імпорт - 2 млрд 846,1 млн дол. Порівняно з січнем-червнем 2010 року експорт зріс на 21,6%, імпорт - на 19,4%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 213 країн світу.

Також повідомляється, що найбільша питома вага у загальному обсязі українського експорту припадає на транспортні (68,8%), ділові, професійні та технічні (12,7%) послуги.

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Мінекономрозвитку розробило заходи для подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило план заходів для подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі

Згідно з проектом відповідного розпорядження уряду, який розміщено на сайті Мінекономрозвитку, профільним відомствам до кінця поточного року планується доручити удосконалити механізм застосування фінансових інструментів з підтримки експорту товарів походженням з України.

Також пропонується на постійній основі здійснювати заходи щодо перегляду існуючих або/та укладання нових договорів та контрактів щодо зниження рівня цін на природний газ і нафту і скасування обмежень у торгівлі.

До кінця 2011 року заплановано врегулювання питання доступу української продукції на ринки СНД, перш за все, здійснення заходів щодо розширення присутності вітчизняної сільськогосподарської продукції на ринку Російської Федерації.

Також має бути запроваджено систему диференціації компенсаційних виплат з держбюджету виробникам за вироблену продукцію залежно від її якості шляхом удосконалення порядку використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, які спрямовані на підвищення якості вітчизняної сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, має бути удосконалена законодавча база в частині застосування додаткового імпортного збору з метою покращення стану платіжного балансу та досягнення належного рівня золотовалютних резервів.

Проектом документу пропонується створення сприятливих умов для середньо- та довгострокового кредитування позичальників-експортерів шляхом внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку в частині встановлення окремих норм щодо: класифікації кредитних операцій з позичальником-суб’єктом господарської діяльності, який є резидентом України і здійснює експорт товарів (послуг, робіт) українського походження; врахування майнових прав на грошові кошти (виручку) позичальника-експортера за відповідним зовнішньоекономічним договором, в якості застави, що береться до розрахунку резерву під кредитні ризики.

Також пропонується створення умов для зниження обсягів споживчого імпорту шляхом посилення вимог щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника-фізичної особи.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в січні-травні збільшилося в 2,3 рази - до майже 4,63 млрд. дол.

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ПЕК

Міллер пропонує Україні співпрацю в газовій сфері за білоруською моделлю

Розвиток співпраці Росії і України в газовій сфері міг би будуватися за тією ж моделлю, що і з Білоруссю.

Про це заявив голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР журналістам за підсумками зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКО сьогодні в Сочі, передає РІА "Новости".

«На думку «Газпрому», розвиток співробітництва в газовій сфері міг би будуватися за тією ж моделлю, за якою ми працюємо з нашими білоруськими друзями», - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, на зустрічі Ю.БОЙКО представив пропозиції щодо розвитку газотранспортної співпраці між Росією та Україною, ці пропозиції охоплюють «не тільки співробітництво в газотранспортній сфері, а й співробітництво на інших напрямах».

«Ми вивчимо ці пропозиції і дамо їм оцінку, і направимо відповідь українським друзям», - сказав голова «Газпрому».

Нагадаємо, «Газпрому» належать 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Белтрансгаз», зараз ведуться переговори про купівлю росіянами ще 50%.

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З 2012 року Росія запровадить для Білорусі знижуючий коефіцієнт при визначенні ціни на газ

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН обіцяє, що з 2012 року Росія введе для Білорусі знижуючий «інтеграційний» коефіцієнт при визначенні ціни на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Білорусі Михайлом М’ЯСНИКОВИЧЕМ у Москві.

«Можу вас поінформувати: у Росії ухвалене рішення з наступного року, з 2012 року, ввести у газову формулу при визначенні ціни для Білорусі так званий інтеграційний знижуючий коефіцієнт», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що рівень цього коефіцієнта належить визначити у ході переговорів суб`єктів господарювання.

«Виходимо з того, що ми в рамках інтеграційних об`єднань повинні вийти на умови рівної конкуренції для всіх учасників економічної діяльності, і енергетика тут відіграє не останню роль», - додав він.

Російський прем`єр розраховує, що введення знижуючого коефіцієнта буде синхронізоване з придбанням "Газпромом" решти 50% у "Белтрансгазі".

У свою чергу, М.М’ясникович висловив сподівання, що цей коефіцієнт буде менш від одиниці.

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Україна за півроку збільшила транзит газу до країн Європи на 14,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна», за оперативними даними, у січні-липні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 14,5%, або на 8,067 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 63,851 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні відзначається, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в січні-липні збільшилося на 10,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 97,175 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд 426,27 млн куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відводів становить 38,6 тис. км, МГ - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України складає: на вході - 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд куб. м.

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Справа Тимошенко

Суд знову відмовив у звільненні Тимошенко з-під варти

Печерський районний суд Києва в чергове відмовив адвокатам екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зміну їй запобіжного заходу на не пов’язаного з арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ.

Він також відхилив клопотання низки правозахисників, Національної спілки письменників України про взяття ЮТИМОШЕНКО на поруки.

Як зазначається в рішенні, клопотання захисників не містить обставин, які б вказували на необхідність зміни запобіжного заходу підсудній, і судом в свою чергу не встановлено таких обставин.

Наступне судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться завтра, 16 серпня, о 09.30.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем`єр з 5 серпня перебуває у Лук’янівському СІЗО.

У свою чергу партія "Батьківщина" та ще низка опозиційних політичних сил розпочали безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

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Борг у 1,7 млрд. доларів не був причиною виникнення газової кризи між Україною та Росією - Шлапак

Борг у 1,7 млрд. доларів не був причиною виникнення газової кризи між Росією і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту у Печерському районному суді Києва заявив колишній заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, відповідаючи на питання екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Ніякого відношення до виникнення кризи ця історія не має», - сказав він.

На думку О.ШЛАПАКА, усі відносини між «Газпромом» і «РосУкрЕнерго» не мають ніякого відношення до справи, яка розглядається в суді. А тому, переконаний він, не треба втягувати «РосУкрЕнерго» у цей процес як третю сторону.

Також О.ШЛАПАК зазначив, що зараз Україна не може в односторонньому порядку розірвати підписані у 2009 році контракти, оскільки, переконаний він, у такому випадку Європа може стати на бік Росії, побоюючись виникнення чергової газової кризи. «Нас все одно ткнуть мордою в цей контракт», - зазначив О.ШЛАПАК.

Відповідаючи на питання Ю.ТИМОШЕНКО, що завадило тодішньому Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ врегулювати газові питання під час зустрічей з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, О.ШЛАПАК сказав: «ЮЩЕНКО не мав права і компетенції лізти безпосередньо за Вас і ДУБИНУ в газові питання».

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Соколовського доставлять до суду силою для свідчень у справі Тимошенко

Печерський районний суд Києва вирішив застосувати щодо колишнього представника Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО примусове доставлення до суду для надання показів як свідка у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив головуючий у процесі суддя Родіон КІРЄЄВ, посилаючись на те, що Б.СОКОЛОВСЬКИЙ неодноразово викликався до суду, але ігнорував ці виклики.

Крім того, у своїй заяві до суду Б.СОКОЛОВСЬКИЙ не дав доказів щодо стану свого здоров’я і необхідності перебування на амбулаторному лікуванні, сказав суддя.

Постановою суду зобов’язано МВС України виконати рішення і доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО в залу судових засідань 17 серпня на 9.30.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.

Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».

«Тому прошу в цей період не викликати мене в суд у якості свідка, оскільки це суперечить моєму, на жаль, амбулаторному лікуванню», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ у своїй заяві.

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Ющенко повинен дати свідчення у суді у справі Тимошенко – прокурор

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен дати свідчення у суді у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА.

«Свідок ЮЩЕНКО повинен бути викликаний до суду і повинен дати показання, оскільки він є свідком, який має доповнити і довести до суду певні обставини, які склалися у 2009 році при підписанні газових угод. Тому я вважаю, що він повинен бути викликаний до суду», - сказала Л.ФРОЛОВА.

При цьому вона зазначила, що їй не відомо про розповсюджену у ЗМІ заяву В.ЮЩЕНКА про те, що він просить підтвердити його попередні покази і що він не з’явиться до суду.

«Суд буде це питання ставити на обговорення, і в разі, якщо свідок без поважних причин буде відмовлятися з’являтися до суду, то суд має право застосувати привід до такого свідка», - підкреслила Л.ФРОЛОВА.

Вона наголосила, що поважність причин неявки на допит буде встановлювати суд.

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Суд вирішив викликати Бойка на допит як свідка у справі Тимошенко

Печерський районний суд Києва вирішив викликати міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА на допит як свідка у кримінальній справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на наступне судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ, задовольнивши таким чином клопотання представників обвинувачення, з яким також погодились підсудна Ю,ТИМОШЕНКО та її адвокат.

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Агро

В Україні зібрано 33,7 млн. тонн зерна – Мінагропрод

В Україні на 15 серпня поточного року ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на 11,1 млн. га (98% від прогнозу), намолочено 33,7 млн. тонн зерна при врожайності 30,5 ц/га.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, залишилося зібрати зернові з близько 190 тис. га, зокрема пшениці – з 100 тис. га.

Повідомляється, що пшениця обмолочена на площі 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,8 млн. тонн зерна при врожайності 34,5 ц/га. Ячмінь обмолочений на 3,7 млн. га (99%), намолочено 9,4 млн. тонн зерна при врожайності 25,7 ц/га. Горох обмолочений на 254 тис. га (98%), намолочено 391 тис. тонн зерна, врожайність 15,4 ц/га. Жито зібране на 273 тис. га (97%), намолочено 587 тис. тонн зерна при врожайності 21,5 ц/га.

Ріпак обмолочений на 794 тис. га (93%), намолочено майже 1,4 млн. тонн зерна при врожайності 17,3 ц/га.

Гречка зібрана на 15,8 тис. га (5%), намолочено 16,2 тис. тонн зерна, врожайність - 10,3 ц/га. Просо обмолочене на 31 тис. га (19%), одержано 57 тис. тонн зерна при врожайності 18,3 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей, станом на 12 серпня 2011 р. на сертифіковані зернові склади надійшло 8,6 млн. тонн зерна (26% від намолоченого). Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить, у середньому, 70% до 30%.

Нагадаємо. Мінагропрод очікує урожай зерна у поточному році на рівні 50 млн. тонн.

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Кабмін затвердив порядок перерахувань до місцевих бюджетів податку на прибуток і акцизу

Кабінет Міністрів України затвердив порядок перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50% податку на прибуток і акцизного податку, які перевищують річні розрахункові обсяги.

Відповідну урядову постанову від 10 серпня 2011 року № 860 розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Затверджений порядок визначає механізм перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50% надходжень від даних податків, надходження від яких перевищують закладені до держбюджету.

Згідно з порядком, погашення взаємних розрахунків здійснюється казначейством після розгляду Верховною Радою річного звіту про виконання закону про держбюджет протягом трьох місяців рівними частинами.

Одержані додаткові дотації розподіляються протягом місяця між відповідними місцевими бюджетами Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською місцевими держадміністраціями у таких пропорціях: бюджету АР Крим – не більш як 75%, районним бюджетам і бюджетам місцевого самоврядування АР Крим – не менш як 25%; обласному бюджету – не більш як 75%, районним бюджетам і бюджетам місцевого самоврядування області – не менш як 25%; місцевому бюджету Севастополя – не більш як 75%, бюджетам місцевого самоврядування Севастополя – не менш як 25%; місцевому бюджету Києва – 100%.

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Соцполітика

Держслужба зайнятості збільшила кількість працевлаштованих на 8% – до 486,1 тис. осіб

Державна служба зайнятості в січні-липні 2011 року працевлаштувала 486,1 тис. безробітних, що на 8% більше порівняно з показником за аналогічний період 2010 року. Рівень працевлаштованих громадян становив 37,4%.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості на своєму офіційному сайті.

У січні-липні ц.р. на обліку в службі зайнятості перебували 1,299 млн. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 1,249 млн. осіб, з яких одержували допомогу з безробіття 865,1 тис. осіб.

Упродовж січня-липня ц.р. професійне навчання пройшли 142,4 тис. безробітних, що на 17% більше, ніж у січні-липні 2010 року. Рівень охоплення професійним навчанням виріс з 13,1% до 13,9%.

В оплачуваних громадських роботах брали участь 239,4 тис. незайнятих осіб, що майже на чверть більше, ніж у січні-липні 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах виріс з 16,1% у січні-липні 2010 року до 18,4% у січні-липні 2011 року.

На обліку в центрах зайнятості на 1 серпня перебували 484,3 тис. незайнятих громадян. Серед них 277,6 тис. жінок, 206,7 тис. чоловіків, 204 тис. осіб – молодь, 34 тис. осіб – звільнені працівники; 107,4 тис. – особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 469,5 тис. осіб., з яких 341,5 тис. одержували допомогу з безробіття. Із загальної чисельності безробітних 182,3 тис. осіб проживали в сільській місцевості (287,2 тис. – в містах).

Упродовж січня-липня 2011 року роботодавці зареєстрували в службі зайнятості 796,8 тис. вакансій, що на 7,5% більше, ніж у січні-липні 2010 року. На 1 серпня ц.р. кількість вакансій у базі даних Держслужби зайнятості становила 89 тис., зокрема для робітників – 43,6 тис., для службовців – 31,7 тис., і 13,7 тис. – для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит, – це професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців й інших представників професій робітничих. Серед рободавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

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Підготовка навчальних закладів Києва до нового навчального року обійдеться у 93 млн. грн.

Підготовка навчальних закладів Києва до нового навчального року обійдеться у 93 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник Головного управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації Віра ГОРЮНОВА після розширеної колегії КМДА.

"На сьогоднішній день ми маємо 93 млн грн на підготовку до навчального року і 23 млн на підготовку до зими. 47 млн грн використано, виплачено", - сказала керівник управління освіти.

За її словами, особливістю бюджетного фінансування є те, що оплата відбувається по факту виконаних робіт, тобто на сьогоднішній день із запланованого виконано трохи більше половини. "Але виконані роботи випереджають і там приблизно мільйонів на 10 вже взяті фінансові зобов`язання", - додала В. ГОРЮНОВА.

Вона звернула увагу на те, що існує доручення голови КМДА забезпечити фінансування в повному обсязі на підготовку закладів освіти до навчального року. "Ми всі кошти отримаємо. Принаймні, в перших числах вересня буде завершено все фінансування з підготовки до нового навчального року. Самі роботи будуть завершені 22-23 серпня", - зазначила начальник ГУ освіти і науки.

Основні кошти, за її словами, підуть на ремонт приміщень.

Під час колегії голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав, що від повного фінансування заходів є відставання і на сьогоднішній день роботи виконані майже на 50%.

"Я прошу до кінця цього місяця зробити 70% і вже у вересні розрахуватися остаточно за виконані роботи. Візьміть це на контроль", - звернувся він до свого заступника Руслана КРАМАРЕНКА.

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Будівництво

Введення в експлуатацію житла у першому півріччі знизилося на 16%

В Україні за січень-червень ц.р. введено в експлуатацію 2 млн 728,8 тис. кв. м житла, що на 16% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу 547 тис. кв. м (або 20% загального обсягу житла) введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку введення в експлуатацію завершених приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, побудованими без дозволу на виконання будівельних робіт.

У Держстаті відзначили, що темпи обсягів введеного житла порівняно з першим півріччям 2010 року без урахування житла, введеного відповідно до Тимчасового порядку, склали 133,3%, що пояснюється тим, що прийняття в експлуатацію, згідно з Тимчасовим порядком, завершилося, а новий порядок почне діяти з другого півріччя п.р.

Більше половини (50,7%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в будинках з двома та більше квартирами, 48,6% - в одноквартирних будинках і 0,7% - у гуртожитках.

Питома вага житла введеного в експлуатацію у міських поселеннях становила 76,3% загального обсягу (за перше півріччя 2010 р. - 64,3%), у сільській місцевості - 23,7% (за перше півріччя 2010 р. - 35,7% ).

За даними Держстату, у Києві та Київській області збудовано 35,2% загального обсягу житла, ще 24,3% - у Криму, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях. Зокрема, у першому півріччі ц.р. в Києві введено в експлуатацію 532,7 тис. кв. м житла, що на 51,6% більше обсягів аналогічного періоду 2010 року.

При цьому за рахунок коштів держбюджету в першому півріччі ц.р. введено в експлуатацію 20,9 тис. кв. м житла, що в 4 рази більше відповідного періоду 2010 року. Частка житла, побудованого за рахунок держкоштів, склала 0,8% загальнодержавного обсягу.

У Держстаті відзначили, що за січень-червень ц.р. введено в експлуатацію 25,1 тис. квартир, з них у міських поселеннях - 21 тис., у сільській місцевості - 4,1 тис. квартир. Середній розмір квартири становив 106,1 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 156,2 кв.м, у міських поселеннях - 96,3 кв. м. Серед побудованих квартир переважають двокімнатні (29,7% від загальної кількості) і однокімнатні (28,9%) квартири.

Довідка УНІАН. В Україні у першому кварталі ц.р. введено в експлуатацію 1 млн 456,1 тис. кв. м житла, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

В Україні у 2010 році введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.

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Промисловість

Мінприроди планує ввести обов`язковий екологічний аудит для промпідприємств

У 2012 році Міністерство екології та природних ресурсів планує ввести обов`язковий екологічний аудит для промислових підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, завершується розробка методики проведення екологічного аудиту. «Переконаний, що ця ініціатива не зустріне опору з боку власників промислових підприємств, - зазначив міністр, - адже йдеться, зокрема, й про безпеку виробництва. Наприклад, якби екологічний аудит був проведений на всіх вугільних підприємствах країни, вдалося б уникнути чимало аварій, внаслідок яких гинуть шахтарі».

Крім того, М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив, що з 2013 року 50% відрахувань підприємств до Державного екологічного фонду будуть залишатися в розпорядженні платників екологічного податку. Таким чином, саме екологічний аудит вкаже головні проблеми, які слід вирішити підприємствам за рахунок цих коштів.

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Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у південній частині та центральних областях місцями сильні дощі.

Вітер північно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, у південній частині та східних областях до 30°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-26°, у районі Одеси 19°, у Дніпрі біля Києва 22°.

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УНІАН