Курс НБУ на 16.08.11

Офіційний курс НБУ на 16.08.11100 USD - 797.1000 (15 серпня - 797.1000)100 EUR - 1140.5704 (15 серпня - 1135.8675)10 RUR - 2.7622 (15 серпня - 2.7071)Облікові курси банківських металів на 16.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138535.98 (15 серпня-139891.05)961 XAG 10 Срібло-3123.04 (15 серпня-3052.10)962XPT10Платина-142920.03(15 серпня-142680.90)964XPD10Паладій-60021.63 (15 серпня-58746.27)

Офіційний курс НБУ на 16.08.11 100 USD - 797.1000 (15 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1140.5704 (15 серпня - 1135.8675) 10 RUR - 2.7622 (15 серпня - 2.7071) Облікові курси банківських металів на 16.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-138535.98 (15 серпня-139891.05) 961 XAG 10 Срібло-3123.04 (15 серпня-3052.10) 962XPT10Платина-142920.03(15 серпня-142680.90) 964XPD10Паладій-60021.63 (15 серпня-58746.27)

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