Суд почав оголошення обвинувального висновку Пукачу

Печерський районний суд Києва сьогодні почав оголошення обвинувального висновку колишньому генералу внутрішніх справ Олексію ПУКАЧУ, обвинуваченому у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР, який за власним бажанням і з дозволу суду залишив судове засідання, оскільки всі його матеріали потрапили під гриф «Секретно» і він не бачить доцільності свого перебування при оголошенні зазначеного документа.

За словами А. ФЕДУРА, під гриф «Секретно» підпали не тільки матеріали справи, а й прізвища загиблого журналіста, О. ПУКАЧА, екс-міністра МВС України Юрія КРАВЧЕНКА, і сам факт вчинення злочину.

«У зв'язку з чим я попросив дозволу суду покинути зал судового засідання на період оголошення цього цілком таємного державного документа... Я тільки хотів продемонструвати свою позицію, коли у відповідності з тим секретним документом стали секретними речі, такі як злочин і учасники злочину, я просто порахував, що немає сенсу мені бути присутнім, от і все», - сказав А. ФЕДУР.

При цьому він висловив сподівання, що сьогодні суд завершить процедуру оголошення обвинувального висновку.

Нагадаємо, 15 серпня Печерський районний суд Києва відхилив клопотання адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО про проведення експертизи обвинувального висновку колишньому генералу МВС О. ПУКАЧУ на предмет вмісту в ньому державної таємниці.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальної справи О. ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г. ГОНГАДЗЕ та 17 вересня 2000 умисно вчинив вбивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О. ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г. ГОНГАДЗЕ, в результаті чого створив перешкоду органам досудового слідства у розкритті зазначеного вбивства.

Справа проти О. ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.