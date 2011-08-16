11 листопада на НСК “Олімпійський” має відбутися перший матч - Лубківський

11 листопада 2011 р. на НСК “Олімпійський” в Києві має відбутися перший футбольний матч, а отже до цього часу стадіон вже повинен бути відкритий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи визначена врешті остаточна дата здачі “Олімпійського”.

“Анонсувати відкриття стадіону – це прерогатива віце-прем’єра, але для нас віхою оголошеною вже є 11 листопада. Тобто, коли відбудеться запланований матч Україна-Німеччина. До цього часу має відбутися відкриття”, - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, на І декаду листопада Федерацією футболу України заплановано проведення двох товариських матчів: перший - це 11 листопада на НСК “Олімпійський” зі збірною Німеччини, а 15 листопада товариський матч на Львівській арені зі збірною Австрії.

“Часу небагато, тому сьогодні особливе навантаження лягає і на будівельників, і на управлінські команди, щоб в повній готовності підійти до організації і проведення цих матчів. Це будуть своєрідні тестові події, під час яких можна буде подивитись на всі проблемні місця, чи які вимагають посиленої уваги і ліквідувати усі недоліки на майбутнє”, - прокоментував М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня ц.р. віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що Національний спортивний комплекс «Олімпійський» готовий на 87%.

Водночас він повідомив, що дата відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський» буде визначена до кінця травня. Разом з тим, остаточна дата відкриття стадіону поки не озвучувалась.