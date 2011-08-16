Україні не вистачає майже 50 тисяч лікарів – статистика МОЗ

За офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я, кількість вакантних посад лікарів в Україні - 46 тисяч 962 особи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО на підсумковій колегії МОЗ, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За його словами, на сьогодні однією з основних проблем в галузі є кадрове забезпечення медичних закладів. Забезпеченість лікарями в Україні становить 43,2 на 10 тис. населення (із них - 27 лікарів на 10 тис. населення, які безпосередньо надають медичну допомогу (всього в Україні 123 тис. 217 практикуючих лікарів), решта – молодший медичний персонал, санітарні лікарі, організатори охорони здоров’я, науковці, освітяни тощо.

Основними причинами кадрового дефіциту залишаються низька заробітна плата, природний рух населення (5%), зниження престижу професії, зміна професії, вихід на пенсію.

За даними офіційної статистики МОЗ України, в 2010 році загальна кількість лікарів в системі МОЗ становила 197 065 осіб, штатних лікарських посад - 243 971, зайнятих лікарських посад - 223 698. Відсоток укомплектованості закладів охорони здоров’я України лікарями складає 80,7%, з яких працюючих пенсіонерів - 24,5%.

Відсоток укомплектованості лікарями обласних лікарень становить 85,1%, міських – 77,8%, центральних районних лікарень – 76,2%, дільничних - 71,3%, селищних лікарських амбулаторій – 69,2%.

У системі на сьогодні працює 8140 лікарів загальної практики – сімейної медицини (у пілотних регіонах – 1282 особи), 7704 лікарів терапевтів-дільничних (у пілотних регіонах – 2698 осіб) та 5567 лікарів-педіатрів дільничних (у пілотних регіонах – 1 670 осіб).

На сьогодні потреба у лікарях зі спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» з урахуванням необхідної оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів первинної ланки становить 32 тис. 978 осіб (у пілотних регіонах – 8 457 осіб).

З урахуванням граничних обсягів випуску студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України, затверджених у минулі роки, в середньому до закладів охорони здоров’я направляються на роботу за державним розподілом на лікарські посади 3900-4100 лікарів-інтернів (випускників вищих медичних навчальних закладів), із них щорічно для роботи в первинну ланку скеровується до 2000 осіб (53% - у сільську місцевість).