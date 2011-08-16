Головне на 16 серпня

Фінанси

Держкомітет фінансового моніторингу реорганізовано в Держслужбу фінансового моніторингу

Державний комітет фінансового моніторингу України реорганізовано в Державну службу фінансового моніторингу України.

Як повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України, 10 серпня 2011 року прийнято постанову уряду «Про визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Кабінету міністрів України з питань діяльності Державного комітету фінансового моніторингу».

Згідно з повідомленням, відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державний комітет фінансового моніторингу реорганізовано в Державну службу фінансового моніторингу і Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №466 затверджено Положення про неї.

Прийнятий Кабміном документ забезпечить приведення урядових актів у відповідність до вищезгаданого указу Президента України.

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За сім місяців зростання ВВП становило 5% - Азаров

За даними Державного комітету статистики, за сім місяців цього року приріст валового внутрішнього продукту становив 5%.

Як повідомляється на урядовому сайті, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час відкриття загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» в Національному комплексі «Експоцентр України».

«Ось тільки зараз обнародувані дані Державного комітету статистики за сім місяців. Ми непогано йдемо. Я б навіть сказав: добре йдемо. У ВВП країни за сім місяців, а це інтегральний показник нашої з вами роботи, зафіксовано приріст 5%», - відзначив М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що в липні приріст ВВП становив майже 8%.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Також зазначається, що зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

У Державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

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Близько 5 тисяч столичних підприємств виплачують зарплати нижчі від мінімальних – ДПСУ

П`ята частина столичних підприємств – це близько 5 тисяч підприємств із 110 тисячами працівників – виплачує заробітну плату нижчу від законодавчо встановленого мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час розширеної колегії в столичній податковій службі.

Зокрема, з цих 5 тисяч підприємств майже чверть (1,3 тисячі підприємств) працюють у сфері торгівлі; майже 4% (200 підприємств) задіяні у сфері фінансових послуг; 2% (100 підприємств) припадають на готельний і ресторанний бізнес. Разом з тим, більш як тисяча таких підприємств одержала за 2010 рік валовий дохід від 1 млн. до 2 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО доручив провести економічний аналіз, розробити “дорожну карту” і план заходів роботи податковою щодо підприємств міста Києва, які виплачують заробітну плату нижчу від мінімальної.

«Це стратегічно важливий напрям, результативність роботи якого дає змогу нам не тільки виводити зарплати з тіні і збільшувати надходження до бюджету, а й призведе до суттєвого збільшення рівня соціальної захищеності громадян України», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року ДПСУ повідомляла, що в Україні понад 75 тисяч підприємств (де працюють майже 1 млн. людей) виплачують співробітникам зарплату нижчу від мінімальної.

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ПЕК

Азаров виключає розвиток енергетичного сектора України за білоруським сценарієм

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ виключає розвиток енергетичного сектора України за білоруським сценарієм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у вівторок.

«Україна йде своїм шляхом, Білорусь - своїм», - сказав М.АЗАРОВ, при цьому не уточнивши деталей.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає оптимальним варіант, коли в модернізації української газотранспортної системи братимуть участь і російська, і європейська сторона, а контроль Україна збереже за собою.

С.ТІГІПКО також зазначив, що розвиток енергетичного сектора України не обмежується виключно газотранспортною системою.

Як повідомляв УНІАН, президент ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР за результатами зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ 15 серпня у Сочі висловив думку, що розвиток співпраці Росії і України у газовій сфері міг би будуватися за тією ж самою моделлю, що й з Білоруссю.

Нагадаємо, «Газпрому» належить 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Белтрансгаз», на даний час ведуться переговори про придбання ще 50%.

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Завершено підготовку до заповнення газом «Північного потоку» - «Газпром»

Москва. Завершено підготовку до заповнення газом газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань проектування і будівництва на північному заході Росії газопроводів «Ухта - Торжок», «Починки - Грязовець», «Грязовець - Виборг», «СРТО — Торжок», лінійних компресорних станцій і розширення Грязовецького газотранспортного вузла.

«В даний час завершено випробування «під навантаженням» установки для підготовки газу до заповнення «Північного потоку». Заповнення заплановане на вересень цього року і є необхідним технологічним етапом перед початком роботи установки підготовки газу до транспортування і газоперекачувальних агрегатів (ГПА), які забезпечуватимуть доставку газу споживачам», - говориться в повідомленні.

Також завершено монтаж установки підготовки газу до транспортування і ГПА загальною потужністю 210 МВт.

Учасники наради відзначили високу інтенсивність робіт з розширення газотранспортних потужностей на північному заході Росії.

Так, на газопроводі «Грязовець - Виборг» триває спорудження системи лупінгів лінійної частини. На КС «Волховська», що входить в систему газопроводу, завершуються будівельно-монтажні роботи, йде підготовка газоперекачувального устаткування до пусконалагодження. На КС «Єлизаветинська і «Бабаєвська» пусконалагоджувальні роботи тривають.

На газопроводі «Починки - Грязовець» з початку року зварено і укладено в траншею 346,8 км лінійної частини. З урахуванням 300 км, будівництво яких було завершене минулого року, це становить майже 100% загальній протяжності газопроводу. Завершено випробування 70% вузлів кранів, йдуть гідровипробування побудованих ділянок газопроводу. На КС «В’язниковська» ведуться будівельно-монтажні роботи, на КС «Іванівська» і «Лукоянівська» — пусконалагоджувальні.

Триває будівництво КС «Синдорськая, «Урдомська», «Нюксеницька», які увійдуть до системи магістрального газопроводу «СРТО — Торжок».

Довідка УНІАН: В даний час проводиться розширення Грязовецького газотранспортного вузла — одного з основних в Північному газотранспортному коридорі. Через Грязовецький вузол забезпечуватиметься подача газу в газопровід «Північний потік» з вересня 2011 року. Ключовим об`єктом Грязовецького газотранспортного вузла є КС «Грязовецька». Ведеться робота зі збільшення її потужності до 389 МВт.

Подача газу в «Північний потік» здійснюватиметься газопроводом «Грязовець — Виборг». Його протяжність становить 900 км, проектна потужність — 55 млрд. куб. м газу. Введення газопроводу в експлуатацію здійснюватиметься поетапно з 2011 року. В даний час побудована лінійна частина газопроводу (900 км), ведеться спорудження системи лупінгів загальною протяжністю 700 км. Планується, що на повну потужність газопровід вийде до кінця 2012 року.

Будівництво газопроводу «Починки — Грязовець» ведеться для підвищення надійності та гнучкості роботи ЕСГ у Північно-Західному і Центральному регіонах Росії. На першому етапі газопровід забезпечуватиме постачання додаткових обсягів газу в Північно-західний регіон, зокрема для газопроводу «Північний потік». На наступному етапі, з приходом газу з родовищ Ямалу, газопровід почне працювати в реверсному режимі, потік газу буде переспрямовано до Центрального регіону.

Газопровід «Починки - Грязовець» пройде територією Нижньогородської, Володимирської, Іванівської, Ярославської і Вологодської областей. Його загальна протяжність становитиме близько 650 км, діаметр 1420 мм, робочий тиск 75 атм. Проектна продуктивність газопроводу — до 36 млрд. куб. м на рік. Будівництво газопроводу почалося у вересні 2007 року.

Система магістральних газопроводів «Ухта - Торжок» призначена для постачання ямальського газу в Центральний регіон. Її протяжність становить 1300 км, продуктивність — 90 млрд. куб. м газу на рік, робочий тиск — 100 атм.

КС «Портова» забезпечуватиме транспортування газу газопроводом «Північний потік». Вона стане унікальним об`єктом світової газової галузі за сумарною потужністю (366 МВт), робочим тиском (220 атм), відстанню транспортування газу (1200 км), а також добовим об`ємом осушення газу (170 млн. куб. м). При будівництві станції «Газпром» використовує новітнє устаткування і найпередовіші технології.

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Видобуток газу в Україні скоротився на 1,4%, нафти - на 4,5%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-липні скоротили видобуток природного газу на 1,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 11,1 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-липні видобуток нафти в Україні скоротився на 4,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1,425 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-липні скоротилася на 11,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 501,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного - збільшився на 10,3%, до 0,415 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% - до 655,0 млн куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз Україна».

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Україна збільшила транзит газу на 14%, нафти - скоротила на 9,7%

Транзит природного газу територією України у січні-липні ц.р. збільшився на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, транзит нафти територією України у січні-липні ц.р. скоротився на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України за 7 місяців п.р. скоротилося на 11,8%, а транспортування газу - збільшилося на 10,3%

Держстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України у 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти - скоротилося на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

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Промисловість

Зростання промвиробництва в Україні склало 8,7%

В Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року порівняно з липнем 2010 року склало 8,7%, у січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному службі статистики України.

За даними Держстату, у липні порівняно з червнем ц.р. зростання промвиробництва склало 2,2%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в липні п.р. проти липня 2010 року по галузям склало: у видобувній промисловості - 6,8% (до червня п.р. - 0,9%),

в тому числі у видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, - 3,7% (до червня п.р. - 2,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - 9,4% (до червня п.р. . - спад 0,1%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в липні п.р. порівняно з липнем 2010 року склало 9% (до червня п.р. - 1,6%), у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 4,4% (до червня п.р. - зростання 3,1%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 0,9% (до червня п.р. - спад 4,8%),

в тому числі у текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра та виробів з нього - спад 1,6% (до червня п.р. - спад 5,5%), у виробництві шкіри, виробів з неї - зростання 12,7% ( до червня п.р. - спад 1,8%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в липні п.р. проти липня 2010 року склало 9,2% (до червня п.р. - 2,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі - спад 4,9% (до червня ц.р. - зростання 0,3%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - спад 10,2% (до червня п.р. - 1,3%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості у липні п.р. проти липня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 23,6% (до червня п.р. - спад 0,8%), в тому числі у хімічному виробництві - 34,3% (до червня п.р. - спад 1,7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 3,2% (до червня п.р. - зростання 2,3 %), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - 4% (до червня п.р. - 1,7%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у липні п.р. порівняно з липнем 2010 року зростання виробництва становило 18,5% (до червня п.р. - 3,7%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 15,5% (до червня п.р. - 0,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування - 5,3% (до червня п.р. - спад 6%), у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - зростання 16,1% (до червня п.р. - 1,5%), у виробництві транспортного устаткування - 23,4% (до червня п.р. - 4,2%).

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 9,9% (до червня п.р. - 4,2%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року склало 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком зростання промвиробництва склало 11%.

Зростання промвиробництва у січні-липні 2010 року проти січня-липня 2009 року склало 11,4%.

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«Антонов» підписав угоду про співпрацю з російським ВАТ «Авіаційна промисловість»

ДП «Антонов» і ВАТ «Авіаційна промисловість» (м. Москва) підписали сьогодні, 16 серпня, в ході авіасалону МАКС-2011 у м. Жуковський (Московська область) угоду про співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, угоду підписали президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА і генеральний директор ВАТ «Авіаційна промисловість» Віктор КУЗНЕЦОВ.

Документ передбачає співпрацю у розробці і реалізації довгострокових програм в області створення, серійного виробництва, розвитку системи післяпродажного обслуговування авіаційної техніки, збереження і розвитку наукових і виробничих коопераційних зв`язків, галузевої довідкової і нормативної документації, науково-технічного і промислового потенціалу.

«Ми займатимемося реалізацією досягнутих міжурядових угод», - повідомив після підписання угоди В.КУЗНЕЦОВ.

Він уточнив, що йдеться про організацію виробництва на російському ринку: розвиток науково-виробничої бази, просування окремих технологічних напрямів, організацію маркетингу і ряду інших процесів, пов`язаних з авіаційною діяльністю.

В.КУЗНЕЦОВ також висловив сподівання, що угода дозволить «зняти деякі шорсткості технічного характеру, які є у взаємодії з українськими підприємствами».

Д.КІВА додав, що співпраця налагоджуватиметься за усіма програмами, які є з Росією: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант», і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

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Соцполітика

У липні на 10 робочих місць претендувало 54 особи

В Україні у липні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 54 особи (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2011 року становила 484,3 тис. осіб, що на 31,7 тис. осіб менше, ніж на 1 липня ц.р.

На 1 серпня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 89 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

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Агро

Запаси зерна в Україні склали 20 млн. тонн

В Україні на 1 серпня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, було 20 млн. тонн зерна, що на 19% більше проти 1 серпня 2010 р., зокрема 14,2 млн. тонн пшениці, 4,2 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн кукурудзи і 0,3 млн. тонн жита.

Такі дані УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 13,6 млн. тонн зерна (на 25% більше), зокрема 9,6 млн. тонн пшениці, 2,9 млн. тонн ячменю, 0,4 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита. Зернозберігальні і зернопереробні підприємства мали в наявності 6,4 млн. тонн зерна (на 7% більше), зокрема зернозберігальні – 4,8 млн. тонн (на 10% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,4 млн. тонн, що на 29% менше, ніж на 1 серпня 2010 р. З них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,2 млн. тонн (на 29% менше), в підприємствах, які здійснюють його переробку і зберігання, – 0,2 млн. тонн (на 28% менше, ніж торік).

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Ціни на продовольство в світі виросли на 33% - Всесвітній банк

Ціни на продовольство у світі виросли на 33% порівняно з липнем 2010 року і наблизилися до пікового рівня 2008 року.

Про це йдеться в черговому звіті Всесвітнього банку, передає РІА «Новости».

"Світові ціни на продовольство підвищилися на 33% і зберігаються на рівні істотно вищому, зафіксованого у липні 2010 року. Вони наближаються до пікового рівня 2008 року. Світові запаси продовольства залишаються на тривожно низькому рівні", - йдеться в документі на сайті банку.

Внутрішні ціни на продовольство коливаються непередбачувано: на деяких ринках за минулий рік ціни на кукурудзу зросли на 100%, на інших ринках, навпаки, знизилися на 19%. Згідно з даними доповіді, за минулий рік середні ціни на кукурудзу зросли на 84%, на цукор - на 62%, пшеницю - на 55%, соєва олія - ​​на 47%. При цьому ціни на сиру нафту зросли на 45%, йдеться у документі.

Світовий банк зазначає, що в країнах Африканського рогу більше 12 мільйонів людей потребують термінової продовольчої допомоги. Ціни на основні складові раціону місцевих жителів - злаки і маїс - нині перевищують максимум 2008 року.

"Голод в регіоні викликаний й іншими причинами, а не тільки збільшенням цін на продовольство: тривала посуха, конфлікти і безладдя", - наголошується в документі.

Але навіть у тих регіонах, де голоду не спостерігається, багато верств населення страждають від зростання цін на продовольство, відзначають експерти банку.

"В остаточному підсумку, уряди країн повинні самостійно врівноважити всі соціальні, політичні фактори, щоб виробити політику, яка допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення в довгостроковій перспективі", - говориться в доповіді.

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Фондовий ринок

Російський "Внєшекономбанк" збільшив свою частку в "Промінвестбанку" до 97,85%

Російський "Внєшекономбанк" (ВЕБ) збільшив свою частку в капіталі "Промінвестбанку" (м. Київ) з ​​93,84% до 97,85%.

Про це йдеться в повідомленні "Промінвестбанку", оприлюдненому в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомляється, що "Внєшекономбанк" придбав 4%-вий пакет акцій на вторинному ринку. Про суму угоди не повідомляється.

Довідка УНІАН. Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банка на 1 липня 2011 року становили 34,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 27,162 млрд грн, зобов`язання - 29,997 млрд грн, статутний капітал - 5,299 млрд грн, власний капітал - 4,593 млрд грн.

«Промінвестбанк» у першому півріччі 2011 р. отримав прибуток у 3,6 млн грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація), станом на 15 серпня ц.р., володіє 97,85% акцій «Промінвестбанку».

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Транспорт/Зв`язок

У Підмосков`ї розпочинається Міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС-2011

Сьогодні в Підмосковному Жуковському починається робота ювілейного Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС-2011.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час авіасалону, який проходитиме з 16 по 21 серпня, будуть демонструватися останні новинки світового військового і цивільного авіапрому.

«Головною прем`єрою МАКС-2011, безсумнівно, стане найбільший пасажирський літак концерну Airbus А-380. Серед українських новинок буде літак Ан-158. Таким чином, цього року МАКС стане єдиною виставкою у світі, на якій можна буде побачити найбільші пасажирські й транспортні літаки», - йдеться в повідомленні організаторів.

Концерн Boeing представить далекомагістральний пасажирський лайнер Boeing-787 Dreamliner.

У сегменті бойової авіації буде вперше представлений російський винищувач п`ятого покоління ПАК ФА (Т-50).

У рамках МАКС-2011 пройде конференція «Впровадження в комерційну експлуатацію регіонального літака Ан-148», а також конференція, присвячена розробці легкого транспортного літака на базі Ан-140-100.

Також відвідувачів МАКС-2011 чекають виступи чотирьох російських пілотажних груп: «Російські Витязі», «Стрижі», «Соколи Росії» і «Русь», польоти літаків-демонстраторів США, Франції та Італії, а також польоти кращих льотчиків-випробувачів Росії на сучасних вітчизняних винищувачах і цивільних літаках.

За традицією статична стоянка відкриється експозицією Об`єднаної авіабудівної корпорації. Серед експонатів можна буде побачити російські багатоцільові винищувачі сучасні Су-35, МиГ-35, Су-30 МК2, а також цивільний - літак Сухий Суперджет-100.

Військово-повітряні сили РФ представлять повний спектр військових літаків і вертольотів на статичній стоянці: Ту-160, А-50, Ту-95, Су-27 СМ, МиГ-29СМТ, Су-24М, Су-25СМ, Су-34, МиГ-31Б, Як-130, вертольоти Ка-52, Ми-26, Ми-8 МТВ-5, Ми-28. Продемонструють широку лінійку військових і цивільних вертольотів і "Вертольоти Росії". Також плануються тематичні льотні покази: «Пошук і порятунок» за участю вертольотів Ка-226Т Ми-34С1; «Антитерор» за участю вертольотів Ка-52 Ми-28НЕ, Ми-8.

ВПС Франції продемонструють в льотній програмі винищувачі Рафаль, а ВПС Італії - єдиний транспортний літак у світі, що виконує фігури вищого пілотажу, - С-27.

Цього року знову, після 4-річної перерви, в Салоні візьмуть участь літаки військово-повітряних сил США. На статичній стоянці вперше буде представлений військово-транспортний літак С-5А Galaxy, штурмовики А-10 і літак-розвідник Р-3. А також відвідувачі Салону зможуть побачити транспортні літаки КС-135, винищувачі F-16, F-15 і бомбардувальник В-52.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство «Антонов» представить на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2011 регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, призначений для перевезення 99 пасажирів.

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Мінінфраструктури: до вересня буде виконано 50% робіт з ремонту колії до Євро-2012

Міністерство інфраструктури Україна розраховує, що до вересня ц.р. буде виконано 50% робіт з ремонту колійного господарства до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра інфраструктури Україні Володимир КОРНІЄНКО.

«Розгорнулися в повному обсязі роботи по колійному господарству. В основному нас хвилюють зараз два напрямки - Київ-Львів і Київ-Полтава-Красноград-Донецьк... Я думаю, що наприкінці цього місяця ми наблизимося до половини робіт з шляхової частини. Хоча основний удар буде на четвертий квартал», - сказав він.

Заступник міністра додав, що також тривають роботи з електрифікації залізничних шляхів. «Це більше 400 км електрифікованих шляхів. Там роботи виконані на рівні 30-40%. Зараз йдуть в основному земляні та будівельні роботи», - уточнив він.

В.КОРНІЄНКО заявив, що у міністерства не викликає сумніву, що запланований обсяг робіт з підготовки транспортної інфраструктури до Євро-2012 буде виконано вчасно.

Заступник міністра також відзначив, що фахівці міністерства працюють з Hyundai Corporation в напрямку навчання машиністів, які працюватимуть на електропоїздах, поставлених компанією до Євро-2012. Зокрема, їх планується навчати на корейських тренажерах.

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