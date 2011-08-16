Курс НБУ на 17.08.11

Офіційний курс НБУ на 17.08.11100 USD США - 797.1000 (на 16 серпня - 797.1000)100 EUR - 1144.6356 (на 16 серпня - 1140.5704)10 RUR - 2.7770 (на 16 серпня - 2.7622)Облікові курси банківських металів на 17.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141804.09 (на 16 серпня-138535.98)961XAG10Срібло-3137.39 (на 16 серпня-3123.04)962XPT10Платина-144514.23 (на 16 серпня-142920.03)964XPD10Паладій-59463.66 (на 16 серпня-60021.63)

Офіційний курс НБУ на 17.08.11 100 USD США - 797.1000 (на 16 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1144.6356 (на 16 серпня - 1140.5704) 10 RUR - 2.7770 (на 16 серпня - 2.7622) Облікові курси банківських металів на 17.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 141804.09 (на 16 серпня - 138535.98) 961 XAG 10 Срібло - 3137.39 (на 16 серпня - 3123.04) 962 XPT 10 Платина - 144514.23 (на 16 серпня - 142920.03) 964 XPD 10 Паладій - 59463.66 (на 16 серпня - 60021.63)

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