Курс НБУ на 17.08.11
20:18, 16 серпня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.08.11100 USD США - 797.1000 (на 16 серпня - 797.1000)100 EUR - 1144.6356 (на 16 серпня - 1140.5704)10 RUR - 2.7770 (на 16 серпня - 2.7622)Облікові курси банківських металів на 17.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141804.09 (на 16 серпня-138535.98)961XAG10Срібло-3137.39 (на 16 серпня-3123.04)962XPT10Платина-144514.23 (на 16 серпня-142920.03)964XPD10Паладій-59463.66 (на 16 серпня-60021.63)
Офіційний курс НБУ на 17.08.11
100 USD США - 797.1000 (на 16 серпня - 797.1000)
100 EUR - 1144.6356 (на 16 серпня - 1140.5704)
10 RUR - 2.7770 (на 16 серпня - 2.7622)
Облікові курси банківських металів на 17.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 141804.09 (на 16 серпня - 138535.98)
961 XAG 10 Срібло - 3137.39 (на 16 серпня - 3123.04)
962 XPT 10 Платина - 144514.23 (на 16 серпня - 142920.03)
964 XPD 10 Паладій - 59463.66 (на 16 серпня - 60021.63)
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