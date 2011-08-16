Анонс на 17 серпня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Розпочне роботу найбільший в Україні медовий ярмарок «Бджільництво-2011». Захід відбудеться за сприяння Мінагрополітики України, НААН України, Голосіївської РДА м. Києва, Національної асоціації «Укрбджолопром» та Інституту бджільництва ім. П.Прокоповича. У рамках ярмарку - виставки, дискусії, конференція пасічників, продаж продукції бджільництва та інструментів для ведення господарства на пасіці.

* Прес-конференція на тему "Презентація проекту "Основних положень промислової політики м. Києва на 2012-2025 роки", як складової частини "Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року". Учасники: начальник ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Олександр Дудко, президент КТПП Микола Засульський, заступник голови Громадської ради при КМДА, голова правління ГО "Нова солідарна Україна" Андрій Антонюк, президент ЗАТ "Полюс", голова Постійної комісії з питань промислової політики Громадської ради при КМДА Анатолій Карпенко.

* Прес-конференція на тему: "Розвиток ринку зерна України, досягнення і прогнози на врожай 2011". Учасники: Сергій Стоянов, гендиректор Української аграрної конфедерації; Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Газове питання": чому переговори заходять у глухий кут? ". Учасники в Москві: ген.директор Фонду" Національна енергетична безпека "Костянтин Симонов, директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген Міченко; заступник генерального директора Інституту енергетичної стратегії Олексій Громов. У Києві: експерт і колишній прес-секретар "Нафтогаз України" (2008-2010) Валентин Землянський.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена візиту в КНР народного депутата України, Почесного президента Групи компаній АВЕК Олександра Фельдмана і керівництва Групи компаній АВЕК. Візит відбувся з 8 по 12 серпня. Під час візиту Олександр Фельдман і керівництво ГК АВЕК провели зустрічі, присвячені розвитку економічних відносин між Україною та КНР, з Муніципальним Народним Конгресом Шанхая і «Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі», а також великими китайськими підприємствами і корпораціями. Учасники: Олександр Фельдман, народний депутат України, Почесний президент Групи компаній АВЕК; Олексій Чернишов, голова Наглядової Ради Групи компаній АВЕК.

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