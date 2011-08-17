Помер прем`єр-міністр Криму Джарти

09:08, 17 серпня 2011
Різне
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Помер голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь Джарти.

 Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Віолета ЛІСІНА.

 В.Джарти помер у Криму сьогодні вночі.

 За словами В.ЛІСІНОЇ, глава кримського уряду помер через хворобу. Водночас вона не повідомила, через яку.

 В.ЛІСІНА додала, що сьогодні в одному з храмів Сімферополя відбудеться панахида.

 Як повідомляв УНІАН, В.Джарти пішов у відпустку 18 липня, а 8 серпня прес-служба Ради міністрів Криму повідомила про його повернення на півострів після операції, а також про проходження курсу реабілітації.

 Василя Джарти кримський парламент призначив головою Ради міністрів АРК у березні 2010 року і переобрав його на цю посаду у листопаді 2010 року.

 Після цього В.Джарти, за його словами, було зроблено операцію на шлунку в одній з клінік Німеччини.

 За неофіційними даними, у В.Джарти був рак.

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