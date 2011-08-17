Азаров визнав незадовільною роботу Міністерства охорони здоров'я щодо закупівлі ліків

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє про незадовільну роботу Міністерства охорони здоров'я щодо закупівлі ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Стан справ із забезпеченням ліками у нас не просто поганий, а неприйнятний. І це при тому, що необхідне фінансування держави із закупівлі ліків виділено повністю», - зазначив М. АЗАРОВ.

Прем'єр підкреслив, що станом на середину серпня МОЗ досі не закупив ліки для певних категорій хворих, які їм критично необхідні. «Цьому немає виправдання. Ніякі посилання на процедури, на об'єктивні складності не приймаються. Вісім місяців хворі люди без ліків. Міністерство охорони здоров'я не впоралося зі своїми обов'язками. Вихід з безвідповідальної ситуації не запропонований. Замість цього створили в країні практично надзвичайну ситуацію», - заявив М. АЗАРОВ.

У зв'язку з цим він зазначив, що дав доручення міністру з надзвичайних ситуацій Віктору БАЛОЗІ зв'язатися з виробниками ліків, і протягом двох тижнів вирішити цю проблему. Зокрема, М. АЗАРОВ зазначив, що В. БАЛОГА під час сьогоднішнього засідання уряду буде звітувати з цього питання. «Уряд на спеціальному засіданні в понеділок прийняв неординарне рішення: оскільки склалася надзвичайна ситуація, міністру з надзвичайних ситуацій доручено зв'язатися з виробниками ліків і забезпечити їх поставку в Україну», - зазначив глава уряду.