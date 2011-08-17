ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 серпня

Економічні матеріали

Видання «Діло» в публікації «Де активно будують елітне житло у Києві і що буде з цінами у таких будинках» пише - на ринку київської нерухомості спостерігається активізація попиту, зокрема на нові проекти...

http://delo.ua/lifestyle/gde-aktivno-strojat-elitnoe-zhile-v-kieve-i-chto-budet-s-cenami-v-162939/

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Також «Діло» в публікації «Однопартійці Тигіпко шоковані його заявою про злиття з Партією регіонів» пише - лише в кількох організаціях взагалі чули про ініціативу Сергія Тигіпка і про плани, націлені на злиття з ПР...

http://delo.ua/ukraine/odnopartijcy-tigipko-shokirovany-ego-zajavleniem-o-slijanii-s-parti-162967/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Кабмін обіцяє захистити», в якому пише - прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв, що від можливої ​​другої хвилі світової фінансової кризи українські громадяни постраждають менше, ніж у 2008-2009 рр...

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-obeshhaet-zashhitit

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Сталеварів стає менше», в якому пишуть - керівництво ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявило, про зацікавленість у подальшому зниженні чисельності персоналу, що пояснюється намірами збільшити продуктивність праці....

http://markets.eizvestia.com/full/stalevarov-stanovitsya-menshe

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«Економічні відомості» в матеріалі «Львів йде на рекорд» пишуть - Львівська міська рада виставила на земельний аукціон, який призначений на 6 вересня, 18 земельних ділянок загальною площею майже 34 га. Це рекорд для таких торгів...

http://state.eizvestia.com/full/lvov-idet-na-rekord

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Газета «Сьогодні» у публікації «Що відбувається у "хворих" банках» продовжує відстежувати ситуацію в ліквідованих банках, де введена тимчасова адміністрація або є проблеми з виплатою вкладів...

http://www.segodnya.ua/useful/money/14279084.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Для кого «намалювали» прибуток Нафтогазу?» пише: останні два роки «Нафтогазу», обтяженому багатомільярдними боргами, пророкують неминучий дефолт. Але компанія не тільки зберігає платоспроможність, але і заявляє про отримання прибутку за І півріччя 2011 року. Що це, фінансове диво або бухгалтерський казус?..

http://economics.unian.net/rus/detail/98973

(УНІАН)