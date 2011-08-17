Уряд розраховує на економічний ефект від введення електронної реєстрації підприємств - Клюєв

В уряді розраховують на достатній економічний ефект від введення електронної реєстрації підприємств та інших кроків з усунення адміністративних бар`єрів на шляху бізнесу.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців», щодо проведення електронної реєстрації, які днями набрали чинності, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

А.КЛЮЄВ повідомив, що зареєструвати підприємство тепер має бути простіше. Електронна реєстрація виключає необхідність для заявників напряму контактувати з державним реєстратором, що зводить до мінімуму корупційні дії на цьому етапі.

«Знаю, що підприємці на цей закон очікували давно. Ті реалії, які ми, на жаль, мали - а це ходіння від кабінету до кабінету і нескінченний процес збирання все нових і нових довідок, забирали і час, і здоров`я і, нарешті, бажання відкривати власну справу. За кожним реєстратором прослідкувати неможливо. А от забрати у них можливість займатися такою практикою - у наших силах», - відзначив А.КЛЮЄВ. Він заявив, що завдяки змінам втрачає значення підробка документів реєстраційної справи, а отже - зменшуються можливості для «рейдерів».

Згідно з новим Законом, заявнику достатньо лише електронною поштою відправити відповідний документ державному реєстратору. Останній, у свою чергу, здійснює облік одержаного від заявника електронного документа і проводить необхідні реєстраційні дії. Після цього направляє заявнику відповідний підтверджуючий документ в електронному вигляді і у звичайному паперовому форматі. За наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявнику надсилається відповідне повідомлення в електронній формі.

Перший віце-прем`єр-міністр України також нагадав, що наприкінці серпня набере чинності ще один законодавчий акт, направлений на спрощення відкриття власної справи - Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту». За словами А.КЛЮЄВА, для кожної з організаційно-правових форм юридичних осіб буде розроблено типовий модельний статут. Проте засновники підприємства самі ухвалюватимуть рішення про те, здійснювати діяльність на підставі модельного статуту чи розробляти для себе індивідуальний, відзначив він. «Модельний статут, по-перше, зменшує ризики від підробки засновницьких документів, по-друге, зменшує витрати на виготовлення засновницьких документів, оскільки вже немає необхідності звертатися з цією метою до юридичних компаній, а по-третє, не вимагає нотаріального засвідчення», - додав перший віце-прем`єр-міністр України.

Нагадаємо, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту» набере чинності 28 серпня 2011 р.