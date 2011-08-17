Головне на 17 серпня

Енергетика

Обвинувачення не бачить необхідності у допиті російських високопоставлених посадових осіб, зокрема, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА і керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА, по «газовій» справі екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Печерському райсуді повідомив прокурор у справі Ю.ТИМОШЕНКО Олександр МИКИТЕНКО.

Відповідаючи на питання журналістів, чи будуть викликатися на допит зазначені російські високопосадовці, О.МИКИТЕНКО сказав, що в переліку свідків нікого з російського боку немає. За його словами, якщо буде відповідне клопотання, то суд його розгляне.

На запитання, чи зацікавлене ​​звинувачення у допиті російських свідків, О.МИКИТЕНКО відповів, що обвинувачення висунуто екс-прем`єру Ю.ТИМОШЕНКО і воно полягає в перевищенні з її боку повноважень і влади, тому немає необхідності викликати свідків з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Печерський райсуд Києва залучити до кримінальної справи щодо екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО главу уряду РФ В. ПУТІНА і керівника «Газпрому» О. МІЛЛЕРА як свідків.

На думку В. ЮЩЕНКА, «залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди».

Звертаючись до суду, він сказав: «Прошу розглянути можливість допиту МІЛЛЕРА і ПУТІНА».

Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на четвер, 18 серпня, на 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час засідання суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.

Перед цим захист Ю.ТИМОШЕНКО попросив суд перенести судове засідання на понеділок, 22 серпня, для того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО змогла підготуватися до проведення її допиту.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО подала клопотання про залучення до кримінальної справи оригіналів контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» від 19 січня 2009 року, а також інших документів.

Ставка транзиту російського газу територією України у третьому кварталі 2011 р. зросла на 1,8% - до 2,89 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані порівняно з 1-м кварталом 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО журналістам у вівторок.

Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО планує завтра, 18 серпня, підписати укази про приватизацію останніх трьох запланованих до продажу держпакетів енергокомпаній - "Тернопіль-", "Дніпрообленерго", а також "Крименерго".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у прес-службі, підписання відбудеться під час наміченої на завтра прес-конференції, яка почнеться у ФДМУ о 14:00.

Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу і розглядає кілька варіантів поставок.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час сьогоднішньої зустрічі з віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом МЕРЕДОВИМ, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Безумовно, ми зацікавлені у відновленні поставок туркменського природного газу на територію України – як за традиційними маршрутами, так і з урахуванням перспективи будівництва каспійсько-чорноморської газопровідної системи", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що у міру розвитку економіки, Україна буде готова брати фінансову участь в реалізації цього проекту.

Глава уряду відзначив, що реалізація проекту відповідає стратегії диверсифікації маршрутів поставок газу, проголошеній туркменською стороною, і буде надзвичайно вигідною як для України, так і для Туркменістану. А також, можливо, і для європейських споживачів газу.

М.АЗАРОВ повідомив, що Україна продовжує переговори з Росією щодо можливості відновлення поставок туркменського газу.

Прем`єр-міністр нагадав, що Україна підтримала ініціативу Президента Туркменістану щодо диверсифікації маршрутів експорту туркменських вуглеводнів на світові ринки. Крім того, Україна працює над диверсифікацією поставок вуглеводнів, зокрема, планується будівництво в Одесі терміналу потужністю 20 млн. куб. метрів, який прийматиме зріджений газ.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що найнадійнішим і найдешевшим шляхом транспортування азіатських вуглеводнів до Європи залишається українська ГТС: "Немає нічого надійнішого, ніж наша газотранспортна система, яка зараз може поставляти 140 млрд. куб. природного газу, а після реконструкції її потужність може бути збільшена до 200 млрд. куб. м".

Р.МЕРЕДОВ, у свою чергу, відзначив, що Україна і Туркменістан мають гарні перспективи для активізації співпраці в енергетичній галузі та в інфраструктурних проектах на території Туркменістану.

Фінанси Кабінет міністрів призначив першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА головою української частини Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.

Як повідомила УНІАН прес-служба А.КЛЮЄВА, відповідне розпорядження КМУ прийняте на засіданні уряду 17 серпня.

Довідка УНІАН. Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю між урядами України і США було підписано 28 березня 2008 року у Вашингтоні й 1 квітня 2008 року – в Києві.

Основною метою укладення угоди є розширення і зміцнення економічних відносин між Україною і США у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Угода передбачає створення постійно діючого двостороннього механізму співпраці - Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій. З українського боку раду очолює представник Мінекономіки, з американського - представник Офісу торгового представника.

Державна податкова служба України (ДПСУ) за результатами перевірок додатково нарахувала до бюджету 5,44 млрд. грн. податків і зборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

Зазначається, що малий і середній бізнес не перевірявся згідно із законодавчим обмеженням.

За словами О.КЛИМЕНКА, найбільші донарахування податків і зборів у результаті перевірок були в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

«Велику частину цієї суми становлять додаткові платежі юридичних осіб – 90%. Решту становлять податки з фізичних осіб-підприємців (8%) і надходження податку на доходи. З наведених цифр видно, що в центрі уваги наших контролерів залишаються підприємства групи ризику, схильні до ухилення від оподаткування. Водночас, малий і середній бізнес позбавлені великої кількості перевірок, хоча також залишаються в полі зору», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Повідомляється, що всього в Україні цього року перебували в активному стані й сплачували податки до бюджету 2,8 млн. платників податків – 740 тис. підприємств і більш як 2 млн. приватних підприємців.

Лідери Франції і Німеччини у відповідь на боргову кризу у Європі хочуть до вересня запропонувати податок на фінансові операції і більш жорстку координацію економічної політики в єврозоні.

Як повідомляє Reuters, про це заявив президент Франції Ніколя САРКОЗІ після переговорів у Парижі з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

За словами Н.САРКОЗІ, вони також пропонують усім 17 країнам єврозони до літа 2012 р. прописати в конституціях курс на вирівнювання фінансових систем.

Для поліпшення координації вони хочуть проводити саміти лідерів єврозони двічі на рік, і на кожні два з половиною роки обирати головуючу на такому форумі країну.

"Ми хочемо висловити наше безумовне бажання захищати євро, готовність Німеччини і Франції взяти на себе окрему відповідальність в Європі і наш повний збіг поглядів", - сказав Н.САРКОЗІ на спільній прес-конференції в Єлісейському палаці.

Будівництво і ЖКГ

В Україні до 1 січня 2015 року планується обов`язкове обладнання житлових багатоквартирних і приватних будинків побудинковими приладами обліку води і тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у законопроекті «Про комерційний облік теплової енергії і води у сфері комунальних послуг», презентований сьогодні Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства» під час круглого столу «Партнерство ОСББ, теплопостачальних підприємств та інших виконавців житлово-комунальних послуг».

Згідно з документом, комерційний (приладовий) облік теплової енергії/води – це визначення за допомогою вузла обліку обсягу споживання та/чи реалізації теплової енергії/об`єму води, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами і суб`єктами господарювання, що надають послуги з централізованого опалення, централізованого постачання тепловою енергією, холодної і гарячої води. Облік води лічильниками, встановленими у квартирах багатоквартирних будинків, не є комерційним.

Планується, що централізоване постачання споживачів тепловою енергією для потреб опалення і гарячого водопостачання здійснюється за умови її обов`язкового комерційного обліку: для фізичних осіб – власників будівель з 1 січня 2014 року; для юридичних осіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, – з 1 січня 2015 року; для інших споживачів – з 1 січня 2013 року.

Також передбачається, що централізоване постачання споживачів холодною (питною) і гарячою водою здійснюється за умови її обов`язкового комерційного обліку: для фізосіб – власників будівель (зокрема власників/співвласників приватних садибних будинків) – з 1 січня 2014 року; для юросіб, що здійснюють управління багатоквартирним будинком, - з 1 січня 2015 року; для інших споживачів (зокрема дачних, садових і гаражних кооперативів, власників індивідуальних гаражів) – з 1 січня 2013 року.

Порядок і особливості здійснення комерційного обліку теплової енергії і води при наданні послуг з централізованого опалення, централізованого постачання тепловою енергією, холодною і гарячою водою встановлюється Кабінетом міністрів.

Планується, що норми цього закону не поширюються на будівлі, що перебувають в аварійному стані, або старі, які підлягають зносу, або в яких планується провести реконструкцію чи капремонт до 1 січня 2015 року.

Виконавцями робіт з встановлення приладів обліку можуть бути суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері теплопостачання, постачання холодною і гарячою водою, інші суб`єкти, які одержали відповідні дозволи на виконання цих робіт.

Планується, що фінансування робіт з установки у багатоквартирних будинках лічильників здійснюватиметься відповідно до державних і місцевих цільових програм за рахунок коштів державного та/чи місцевих бюджетів, коштів власників/співвласників будинків. Установка лічильників у приватних садибних будинках та інших будівлях фінансується за рахунок їх власників. Роботи з установки лічильників в будівлях, що перебувають у власності фізосіб-підприємців і юросіб, фінансуються за рахунок їх коштів.

У законопроекті також зазначається, що у разі відмови власників/співвласників житлових будинків від установки лічильників тепла і води, постачальники послуг мають право у тримісячний термін після попередження припинити надання таких послуг, окрім послуг з централізованого опалення в опалювальний період.

Документ також передбачає штрафи в розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі порушення власниками/співвласниками будівель і суб`єктом господарювання у сфері комунальних послуг норм даного закону, які призвели до без облікового споживання тепла і води. Штрафи в розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян передбачаються за ухилення від виконання або невчасного виконання рішень і розпоряджень органів, уповноважених на здійснення держконтролю щодо дотримання норм даного закону.

Кабінету міністрів рекомендується у шестимісячний термін розробити і затвердити державну цільову програму забезпечення комерційного обліку теплової енергії і води у сфері комунальних послуг.

У міністерстві відзначили, що даний законопроект вже розглядався у Кабінеті міністрів, і наступного тижня планується до повторного розгляду урядом.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує переглянути кількість суб`єктів з надання житлово-комунальних послуг (ЖКП) для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр АЛІПОВ під час круглого столу «Партнерство ОСББ, теплопостачальних підприємств та інших виконавців житлово-комунальних послуг».

За його словами, міністерство планує переглянути ситуацію, коли існує виробник, постачальник і виконавець житлово-комунальних послуг, оскільки це вносить плутанину у взаємини між зазначеними суб`єктами і споживачами послуг.

«Мають бути тільки виробник і споживач, або постачальник і споживач. Якщо ми це зробимо, то все встане швидко на свої місця», - вважає О.АЛІПОВ.

На думку першого заступника міністра, в типовому договорі на надання комунальних послуг слід також прописати відповідальність квартиронаймачів.

«Якщо ми зараз доручимо нашим фахівцям, продумаємо типовий договір між, скажімо, тепломережею і ОСББ, то там пропишемо відповідальність не тільки взаємну між цими двома структурами, а й конкретних квартиронаймачів у цьому ж договорі», - сказав він.

(УНІАН)