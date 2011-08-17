Анонс на 18 серпня

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться круглий стіл з обговорення проблемних питань, що виникають у споживачів у сферах газопостачання та електроенергетики. Захід відбудеться під керівництвом в.о. голови Комітету Рафаеля Кузьміна.

* Прес-конференція на тему: «Україна - 20. Від державної - до ринкової економіки. Погляд соціолога». Організатори: Фонд «Демократичні ініціативи» ім.Ілька Кучеріва; Інститут соціології НАНУ. Учасники: Анатолій Арсеєнко, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ; Ірина Бекешкіна, директор ФДІ; Олександр Гончарук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ; Ольга Іващенко, старший науковий співробітник Інституту соціології НАНУ; Ірина Прибиткова, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ.

* Прес-конференція на тему: «Стратегія розвитку Києва: реальний план дій чи метод передвиборчого піару?». Учасники: заст.голови ВРУ Микола Томенко; голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

* Прес-конференція на тему: «Ринок праці в Україні». Учасники: Ярослав Віденко, начальник управління моніторингу ринку заборгованості виплати заробітної плати Міністерства соціальної політики України; представник Державної служби зайнятості України.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український банк відправив клієнта в СІЗО». У 2008 р. Олександр Чуфицький з Івано-Франківської обл. як фізична особа отримав кредит в українському банку в іноземній валюті в розмірі 73 152 тис. доларів США. Гроші були видані під заставу житла. Банк звертається до міліції з вимогою притягнути Олександра Чуфицького до кримінальної відповідальності, незважаючи на те, що може відшкодувати збитки, забравши заставне майно. Однак постановою Вищого Спеціалізованого Суду України договори між банками та фізичними особами про кредитування в іноземній валюті визнані незаконними. Вже 9-й місяць Олександр Чуфицький знаходиться в СІЗО. За цей час він встиг серйозно підірвати здоров`я і ​​зараз потребує невідкладної операції. Чому банк, що не поніс жодних фінансових втрат, понівечив життя людини, спробують дізнатися: Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи; Олексій Гуцуляк, адвокат; Світлана Чуфицька, дружина клієнта банку; Федір Олексюк, антиколекторна організація «Ваша надія» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 093-985-25-74. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У приміщенні Фонду державного майна України відбудеться прес-конференція Голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка, присвячена 20-й річниці створення ФДМУ (19 серпня 1991 року).

* У Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція на тему: "Запуск космічного апарату "Січ-2" - нове досягнення українських ракетобудівників до 20-річчя незалежності України". Учасники: Євген Махонін - начальник управління спецпроектів Державного космічного агентства України; Вячеслав Гусинін - директор Департаменту космічних комплексів; Лев Семенов - начальник управління наукових досліджень ; Едуард Кузнецов - радник Голови Державного космічного агентства України.

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