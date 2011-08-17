Курс НБУ на 18.08.11

Офіційний курс НБУ на 18.08.11100 USD - 797.1000 (17 серпня - 797.1000)100 EUR - 1153.9617 (17 серпня - 1144.6356)10 RUR - 2.7754 (на 17 серпня - 2.7770)Облікові курси банківських металів на 18.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-142840.32 (17 серпня-141804.09)961 XAG 10 Срібло-3189.99 (17 серпня-3137.39)962XPT10Платина-145789.59(17 серпня-144514.23)964XPD10Паладій-60499.89 (17 серпня-59463.66)

Офіційний курс НБУ на 18.08.11 100 USD - 797.1000 (17 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1153.9617 (17 серпня - 1144.6356) 10 RUR - 2.7754 (на 17 серпня - 2.7770) Облікові курси банківських металів на 18.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-142840.32 (17 серпня-141804.09) 961 XAG 10 Срібло-3189.99 (17 серпня-3137.39) 962XPT10Платина-145789.59(17 серпня-144514.23) 964XPD10Паладій-60499.89 (17 серпня-59463.66)

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