У Ємені опозиція сформувала раду, що добиватиметься мирної зміни влади в країні

У Ємені опозиція сформувала раду, якій доручено добитися мирного переходу влади від Президента Алі Абдулли САЛЕХА.

Як повідомляє ТСН, до складу Національної ради сил мирної революції увійшли 143 особи. Члени ради мають найближчим часом обрати виконавчий комітет, до складу якого увійдуть 20 осіб.

Рада має намір добиватися свого міжнародного визнання як єдиного легітимного органу влади Ємену.

Тим часом представники правлячої партії у відповідь на формування ради заявили, що організація, яка ставить за мету повалення чинної влади, не може вважатися мирною.

Сам Президент А.САЛЕХ, який керує Єменом з 1978 року, перебуває у Саудівській Аравії, де проходить лікування після поранення, отриманого у червні.

Масові виступи опозиції проходять в країні з січня. За цей час у зіткненнях з армією та органами безпеки загинули більше 1000 осіб.