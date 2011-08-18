На засіданні Печерського райсуду у справі Луценка розпочався допит потерпілих

На засіданні Печерського районного суду Києва у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА розпочався допит потерпілих.

Як передає кореспондент УНІАН, першим у суді допитують колишнього водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА Валентина ДАВИДЕНКА, який фігурує в епізоді про нібито незаконну оперативно-розшуковій справу.