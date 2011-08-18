Суд може за власною ініціативою викликати Путіна і Міллера в якості свідків у “газовій справі” - юрист

Печерський районний суд м.Києва ще цілком може викликати для дачі показань в якості свідків у “газовій справі” і прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна, і главу “Газпрому” Олексія Міллера або інших учасників переговорів зі сторони РФ. Це може статись як в результаті задоволення судом відповідного клопотання обвинувачення або захисту, так і з власної ініціативи суду за відсутності такого клопотання. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив керівник департаменту, адвокат АФ „Грамацький і партнери” Олександр КОВАЛЬ.





В свою чергу, О.КОВАЛЬ роз’яснив, що суд може викликати В.Путіна, О. Міллера, чи його заступників до суду для дачі показань в якості свідків по цій справі і без заявлення будь-яким учасником процесу відповідного клопотання, якщо у суду є підстави вважати, що допит цих осіб в якості свідків необхідний для всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності.

За словами юриста, принцип встановлення об’єктивної істини є фундаментальною засадою кримінального судочинства, від дотримання якого цілком залежить законність і обґрунтованість вироку суду (суд не обмежений доказами обвинувачення та захисту і самостійно вживає заходів щодо всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності).

Тож, не є переконливою позиція обвинувачення щодо неможливості виклику для дачі показань в якості свідків без попереднього розгляду судом клопотання про це від обвинувачення або захисту, підсумував О.КОВАЛЬ.

Юрист також пояснив, що В.Ющенко, будучи свідком по т.зв. „газовій справі”, не може заявляти клопотання про виклик свідків, але водночас, він не позбавлений можливості звернутись до суду (чим і скористався в момент, коли у нього була можливість висловитись). Висловлене ним звернення не є клопотанням (скоріше, власна публічно висловлена суб’єктивна точка зору щодо розгляду даної кримінальної справи). Для суду це звернення не є обов’язковим (тобто таким, що обов’язково має бути розглянуте і вирішене судом) і могло стати частиною показань В.Ющенка як свідка, оскільки, по суті, нічим не відрізняється від репліки (звернення), яке могло бути виголошене будь-ким із слухачів, присутніх у залі судового засідання (народним депутатом, журналістом тощо) або висловлене у ЗМІ. Заявлене В.Ющенко звернення суд міг залишити поза увагою, однак „традиційно” поставив на обговорення між учасниками процесу.

О.КОВАЛЬ також додав, що за подібних обставин думка обвинувачення та захисту щодо заявленого звернення для суду не є вирішальною при прийнятті судом рішення щодо винесеного на обговорення питання.