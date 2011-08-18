ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Росія експортувала три мільйони тонн зерна, Україна - втричі менше» пише - маючи приблизно рівний обсяг потенційного експорту зерна, Росія втричі краще справляється з відправленням свого врожаю на зовнішні ринки, ніж Україна...

http://delo.ua/business/rossija-eksportirovala-tri-milliona-tonn-zerna-ukraina-vtroe-m-163039/

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Також «Діло» в статті «Найбільші компанії України - М'ясо-молочна галузь» публікує галузеві рейтинги найбільших компаній України, складені журналом "ТОП-100". Компанії ранжирувалися за величиною чистого доходу в 2010 році...

http://delo.ua/business/krupnejshie-kompanii-ukrainy-mjasomolochnaja-otrasl-162846/

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «ВВП намолотили вручну», в якому пише - в Національному банку прогнозують перевищення бюджетних орієнтирів зростання ВВП завдяки гарному врожаю. Експерти нагадують, що заслуги влади тут немає...

http://finance.eizvestia.com/full/vvp-namolotili-vruchnuyu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Руслан» підгодували грошима», в якому пишуть - літаки Ан-124 «Руслан» все ж таки будуть випускатися знову: комерційна компанія «Волга-Дніпро» готова профінансувати конструкторські доробки... Проте українські авіатори вважають, що Росія навмисне гальмує цей проект...

http://markets.eizvestia.com/full/ruslan-podkormili-dengami

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«Економічні відомості» у матеріалі «Добрива зміцнюються» пишуть - вартість добрив у світі буде зростати, що спричинить чергове подорожчання продукції на внутрішньому ринку вже наприкінці серпня...

http://finance.eizvestia.com/full/udobreniya-ukreplyayutsya

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Газета «Сьогодні» у публікації «В Україні літаки спізнюються все частіше. Рекорд - на 19 годин!» пише - за місяць час затримки вильоту збільшився майже у всіх авіаперевізників на 5-10 хвилин...

http://www.segodnya.ua/news/14279638.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія йде на зерновий рекорд» пише - в цьому зерновому році Росія може поставити рекорд: експорт складе до $ 6 млрд, підрахували аналітики «Русагротранса». Справа не стільки в обсягах, скільки у високих цінах...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1343279/6_mlrd_po_zernyshku

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Видання «Известия» в публікації «Чиновники пропонують обмежити готівку» пише - Мінекономрозвитки пропонує ввести ліміт на суму оплати кешем у торговельно-сервісній мережі...

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(УНІАН)