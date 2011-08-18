Юрист: за певних обставин захист Тимошенко не зможе обійтись без свідчень російських посадовців

Заперечення обвинувачення проти виклику в якості свідків у “газовій справі” Володимира Путіна, Олексія Міллера та інших учасників переговорів зі сторони РФ цілком прогнозоване, однак в ході розгляду ймовірна ситуація, коли показання саме російських свідків стануть у пригоді підсудній Юлії ТИМОШЕНКО. Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив керівник департаменту, адвокат АФ „Грамацький і партнери Олександр КОВАЛЬ, відповідаючи на питання про те - чия позиція більш вмотивована - тих, хто вважає, що потрібно викликати свідків з російської сторони, або тих, хто вважає, що до питання перевищення повноважень всередині української верхівки російські чиновники ніякого стосунку не мають і ніякої інформації, яка може допомогти суду встановити істину, не нададуть.

Заперечення обвинувачення проти виклику в якості свідків В.Путіна, О. Міллера та ін. учасників переговорів зі сторони РФ цілком прогнозоване, оскільки завданням обвинувачення є доказування у суді того, що прийняте Ю.Тимошенко рішення не могло нею прийматись одноосібно, а директиви прем’єр-міністра не є директивами уряду, зауважує О.КОВАЛЬ. Майже всі допитані судом свідки надавали власні пояснення щодо цього і, безумовно, у контексті дослідження цих питань В.Путін, О. Міллер чи ін. учасники переговорів зі сторони РФ як свідки навряд чи зможуть дати показання, сказав юрист.

Однак, звертає увагу О.КОВАЛЬ, екс-президент В.Ющенко під час своїх показань в якості свідка у суді звернув увагу учасників процесу, суду й на те, що мали місце „загадкові” обставини, за яких нібито досягнута керівником НАК “Нафтогаз України” Олегом Дубиною з керівником “Газпрому” О.Міллером домовленість про „прийнятну” ціну на газ була змінена нової домовленістю прем’єр-міністрів України та РФ.

Ці „загадкові” обставини суд також повинен встановити, а докази з приводу цих обставин – дослідити та надати їм оцінку, вважає юрист. На думку О.КОВАЛЯ, допит підсудної Ю.Тимошенко, ймовірніше за все, допоможе суду ці питання встановити ( ).

Водночас, юрист припускає кілька варіантів розвитку подій. На його думку, у разі, якщо захист доказуватиме про існування обставини, яка виключає злочинність діяння (зокрема, що підсудна Ю.Тимошенко на момент проведення переговорів і досягнення домовленостей діяла у стані крайньої необхідності), то без показань учасників переговорів зі сторони РФ в якості свідків, які б це підтвердили, захист Ю.Тимошенко обійтись не зможе. ( ).

Разом з тим, домисли про те, яка тактика буде обрана захистом до допиту підсудної Ю.Тимошенко є передчасними, додає О.КОВАЛЬ.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за ч.3 статті 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. ГПУ стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО завдала державі збитків на суму понад 1,5 млрд грн. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.