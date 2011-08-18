Україна та Польща попередньо домовились про спрощення візового режиму під час Євро-2012

Україна та Польща попередньо домовились про встановлення пільгового візового режиму для футбольних вболівальників під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 17 серпня у відомстві відбулися консультації з консульсько-правових питань на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Республіки Польща (РП).

У ході консультацій були обговорені питання організації пропуску через українсько-польський державний кордон учасників фінальної частини Євро-2012, а також створення спільних консульських пунктів для надання допомоги громадянам.

Польська сторона, зокрема, поінформувала про заплановане спрощення порядку видачі віз для в'їзду українських уболівальників до РП - таким особам візи будуть оформлятися на підставі квитків на футбольні матчі. Термін дії віз буде визначатися залежно від типу квитків (за кількістю матчів).

Керівники консульських служб обговорили міграційно-візову проблематику, стан українсько-польського співробітництва у консульській сфері, перспективи подальшої лібералізації візового режиму на двосторонньому рівні та в рамках ЄС, захисту прав та інтересів громадян двох країн.

Вони констатували, що в цілому належне виконання польською стороною положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (консульські установи Польщі в Україні у 2010 році видали громадянам України 302 тис. 679 віз, що становить близько 33% всіх віз, виданих на території України країнами-учасницями Шенгенської угоди). У той же час, при середній кількості візових відмов посольств країн-членів ЄС, які є сторонами Угоди, на рівні 4% у 2010 р., відповідний показник для Польщі складав 2,9% - що є одним з найнижчих показників серед консульських установ шенгенських країн.

Керівники консульських служб також високо оцінили ефективність реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху. Відповідно до отриманих статистичних даних, за перше півріччя 2011 року громадянам України було видано 14 тис. 487 дозволів на перетин польського кордону.

У контексті подальшої лібералізації візового режиму для громадян України польській стороні було запропоновано розглянути питання скасування консульських зборів за оформлення довгострокових (національних) віз, і переданий на розгляд проект відповідної двосторонньої угоди.

Польська сторона задекларувала повну підтримку на політичному рівні зусиль України, спрямованих на подальше спрощення візового режиму з ЄС, і зазначила, що проведена в Україні робота щодо виконання відповідного Плану дій позитивно оцінюється Євросоюзом.

Представники МЗС Польщі заявили про готовність надати українській стороні будь-яку консультативну та технічну допомогу у виконанні заходів, передбачених Планом дій.