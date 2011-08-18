Головне на 18 серпня

Приватизація

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні, 18 серпня, підписав накази про приватизацію останніх трьох запланованих до продажу держпакетів енергокомпаній - 25,99% "Тернопільобленерго", 50% "Дніпрообленерго", а також 45% "Крименерго", передає кореспондент УНІАН.

Підписання відбулося під час прес-конференції О.РЯБЧЕНКА, яка була проведена у ФДМУ.

Фонд державного майна України дав дозвіл власнику контрольного пакету акцій «Укртелекому» - компанії «ЕСУ» - на виділення підрозділу мобільного зв`язку Utel в окрему юридичну особу.

Про це повідомив сьогодні журналістів голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

«Ми узгодили створення відособленого підрозділу – окремої юрособи Utel», - відзначив голова він.

За словами О.РЯБЧЕНКА, це рішення було видане на відповідне звернення компанії «ЕСУ».

Голова ФДМУ також відзначив, що у разі, якщо власник «Укртелекому» ухвалить рішення про продаж активів мобільного зв`язку, йому знову треба буде звернутися за відповідним дозволом до Фонду держмайна.

Фінанси

Уряд уповноважив першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА підписати лист-звернення до Євразійського банку розвитку (ЄАБР) про підтвердження наміру України приєднатися до Угоди про заснування ЄАБР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідний проект розпорядження Президента України Кабінет Міністрів схвалив на засіданні 17 серпня.

У Мінекономрозвитку відзначають, що участь Україні у ЄАБР дозволить отримати реальну економічну користь, залучити додаткові фінансові ресурси для реалізації інвестиційних проектів і поглибити співпрацю з державами - учасниками банку.

Необхідними кроками для вступу України в ЄАБР є: направлення листа-звернення щодо висловлення намірів приєднатися до Угоди про заснування Євразійського банку розвитку від 12 січня 2006 року, прийняття рішення радою банку і подальше приєднання до цієї Угоди шляхом його ратифікації.

Промисловість

В Україні в липні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 10,8% у річному вираженні проти 9% у червні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-липень п.р. приріст ІВБГ становив 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У НБУ основною причиною поліпшення показника називають значне нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Так, за перше півріччя 2011 р. його приріст становив 3,2%, за 7 місяців - збільшився до 9,1%. За розрахунками Нацбанку, зростання виробництва сільськогосподарської продукції у липні становило близько 14% у річному вираженні.

У свою чергу, головним чинником позитивного розвитку галузі стало зростання врожайності зібраних зернових культур на 24% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Водночас Нацбанк відзначає, що збереження зовнішнього попиту на рівні попереднього місяця не призвело до істотних змін у динаміці експортоорієнтованих галузей.

Незначне збільшення приросту металургії, за оцінками НБУ, зумовлене значним внутрішнім попитом на металопродукцію з боку будівництва.

При цьому зростання обсягу будівельних робіт дещо сповільнилося (до 11% у річному вираженні). Як одну з причин цього у Нацбанку називають несприятливі погодні умови, що заважало проведенню будівельних робіт, зокрема будівництву доріг.

Через уповільнення зростання реальної заробітної плати у липні спостерігалося незначне продовження зниження внутрішнього споживчого попиту, що, у свою чергу, вплинуло на динаміку роздрібної торгівлі.

Транспорт

Контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями здійснюватиме Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) замість ліквідовуваної «Служби міжнародних автомобільних перевезень».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Як зазначається у повідомленні, подальше існування ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» не є доцільним, оскільки згідно з Указом Президента України № 387/2011 «Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті», видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійсненням контролю над міжнародними автомобільними перевезеннями опікуватиметься саме Укртрансінспекція.

У прес-службі відзначили, що Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті почне виконувати покладені на неї функції одразу після завершення процесу її створення.

Міжнародний авіаційний комітет (МАК) вручив ДП «Антонов» сертифікат на виробництво Ан-158.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.

«Під час проведення десятого Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС-2011 Державному підприємству «Антонов» (Україна) авіаційним регістром МАК вручено Сертифікат на виробництво літака Ан-158, створеного у широкій кооперації російськими і українськими авіабудівниками», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що зазначений тип повітряного судна є подальшим розвитком регіонального літака Ан-148-100.

Енергетика

Печерський райсуд Києва вкотре відмовився задовольнити клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зміну щодо неї запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд відмовився звільнити Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, також він відмовив у задоволенні клопотання про звільнення її під заставу у розмірі 1 млн. грн.

Присутні в залі депутати від «БЮТ-Батьківщини» зустріли це рішення судді Родіона КІРЄЄВА вигуками: «Фашист!», «Ганьба!».

Вони також вимагали від судді викликати до Ю.ТИМОШЕНКО лікаря.

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді обмежити термін дії спеціальної процедури погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу в рамках т.зв. Закону №2711 від 1 січня 2012 року, скоротивши його, таким чином, на рік.

Про це сказано у відповідному законопроекті (рег. № 9057), текст якого оприлюднено на сайті парламенту.

Проектом закону також пропонується врегулювати процедуру зняття мораторію на виконання рішень суду органами виконавчої служби на заборгованості, які виникли після розрахункової дати, - до 1 січня 2007 року і визначити окремий порядок розстрочки примусового виконання судових рішень щодо внесених до Реєстру підприємств ПЕК за грошовими зобов`язаннями, які виникли з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 р.

При цьому пропонується розробити і внести на розгляд Ради законопроект про внесення змін до Податкового кодексу для визначення порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості та оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру.

На думку уряду, ухвалення цього законопроекту сприятиме підвищенню рівня поточних розрахунків на енергоринку, стабілізації фінансового стану підприємств ПЕК, а також завершенню процедури погашення заборгованості в найкоротші терміни, що дасть можливість підвищити рівень інвестиційної привабливості підприємств у передприватизаційний період.

(УНІАН)