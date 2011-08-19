Анонс на 19 серпня

* Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров ознайомиться з розвитком установ сімейної медицини та розвитком паркової інфраструктури м. Києва.

* Відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України, представника Президента України в КМУ Ірини Акімової щодо Доручення Президента України про забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг.

* Держкомпідприємництва підіймає проблему надання земельних ділянок для будівництва. Микола Азаров проведе нараду, на якій будуть розглянуті питання подальшої дерегуляції сфери земельних відносин. Зокрема, розглядатимуться проблемні питання спрощення дозвільно-погоджувальних процедур у землекористуванні, будівництві та житлово-комунальному господарстві тощо. Про результати наради буде повідомлено на сайті Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

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