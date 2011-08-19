Курс НБУ на 19.08.11

Офіційний курс НБУ на 19.08.11100 USD - 797.1000 (18 серпня - 797.1000)100 EUR - 1145.3530 (18 серпня - 1153.9617)10 RUR - 2.7570 (18 серпня - 2.7754)Облікові курси банківських металів на 19.08.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-143039.60 (18 серпня-142840.32)961 XAG 10 Срібло-3213.91 (18 серпня-3189.99)962XPT10Платина-146746.11(18 серпня-145789.59)964XPD10Паладій-61934.67 (18 серпня-60499.89)

Офіційний курс НБУ на 19.08.11 100 USD - 797.1000 (18 серпня - 797.1000) 100 EUR - 1145.3530 (18 серпня - 1153.9617) 10 RUR - 2.7570 (18 серпня - 2.7754) Облікові курси банківських металів на 19.08.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-143039.60 (18 серпня-142840.32) 961 XAG 10 Срібло-3213.91 (18 серпня-3189.99) 962XPT10Платина-146746.11(18 серпня-145789.59) 964XPD10Паладій-61934.67 (18 серпня-60499.89)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter