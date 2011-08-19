Харків і Київ визнали найкраще облаштованими серед інших міст України – урядовий конкурс

Харків і Київ визнано переможцями щорічного конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2010 рік.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження Кабінету міністрів України 17 серпня підписав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідно до документу, Харків та Київ нагороджені перехідними кубками та дипломами Кабінету міністрів України I ступеня.

Друге місце в конкурсі посіли Дніпропетровськ і Донецьк, третє - Одеса та Миколаїв.

Під час визначення переможців враховувалися рейтингові критерії з 26-ти показників. Вручатиме призи переможцям Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.